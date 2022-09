App „Roadkill“ zählt getötete Tiere

Die per App „Roadkill“ von 912 Teilnehmern aus 44 Ländern zwischen 2014 und 2020 gesammelten Daten – 17.163 auf Straßen getötete Wirbeltiere – wurden nun im Fachjournal „Scientific Data“ veröffentlicht. Zudem wird die Bürgerbeteiligung ausgeweitet: Interessierte können in allen Projektphasen mitforschen – von der Ausarbeitung der Forschungsfragen bis zur Publikation.So kann man als angemeldeter Besucher auf der Projekt-Website Forschungsfragen einschicken. Einmal jährlich wird dann öffentlich darüber abgestimmt, welche dieser Fragen weiterverfolgt wird. Aktuelle Vorschläge für Fragen sind etwa, ob in der Paarungszeit der jeweiligen Arten mehr Tiere überfahren werden oder die höheren Temperaturen Auswirkungen auf „Roadkill“ haben.Zudem kann jedermann auf der Website und der App mit den vorhandenen Daten selbst Analysen machen, etwa um die vorgeschlagene Forschungsfrage zu untermauern. So seien etwa statistische Auswertungen darüber möglich, welche Tierart wann im Laufe des Jahres gemeldet wird, oder man könne Arten miteinander vergleichen, erklärte Florian Heigl vom Institut für Zoologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien.Schließlich wollen die Forscher mit den interessierten Laien auch die Publikationen schreiben. „Wir erhoffen uns davon auch, neue Sichtweisen hereinzubekommen, weil die Teilnehmer andere Erfahrungen haben als wir Wissenschaftler.“Weiters laden die Forscher dazu ein mitzuhelfen, die per App gemeldeten überfahrenen Tiere zu bestimmen und damit die Datenqualität zu erhöhen. „Oft ist es schwierig, allein auf Basis des eingesendeten Fotos eine Art zu bestimmen. Da draußen gibt so viele Spezialisten, die etwa einen Vogel nur an einer Schwinge oder ein paar Federn erkennen“, sagte Heigl.