ArcheHöfe in Südtirol: Einzigartig anders

Über viele Jahrhunderte hinweg hat sich in der Landwirtschaft eine bunte Rassenvielfalt an Nutztieren herausgebildet. Diese war perfekt an klimatische und sonstige Haltungsbedingungen angepasst. Der enorme wirtschaftliche Druck auf die bäuerliche Welt hat im vergangenen Jahrhundert allerdings zu einem Strukturwandel und einem massiven Verlust der Rassenvielfalt geführt.Viele Landrassen sind bereits ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht. Und genau hier setzt der Arche-Verein an. Das Prädikat ArcheHof erhalten ausschließlich Betriebe, auf denen mindesten 3 bedrohte Tierrassen gehalten, vor allem aber gezüchtet werden. Kein Haustierzoo, kein Gnadenhof, kein Hobbybauernhof. Hier geht es darum zu zeigen, dass mit alten Rassen auch wirtschaftlich gearbeitet werden kann. Es geht auch um Artenvielfalt und einen besonderen Fokus auf das Tierwohl.„Am Naturbauernhof Tölzl sind dies die Pustertaler Sprinzen, die eine bewegte Geschichte haben, die unter anderem mit dem Faschismus in Südtirol zusammenhängt, und das Tiroler Grauvieh. Ebenso das Sulmtaler Edel-Huhn, das vonundals besondere Spezialität geschätzt wurde, und die Blauen Wiener, eine weltweit gefährdete Kaninchenrasse“, zählt Tölzlhof-Bauer und Frei.Wild-Sängerauf. Die Aufnahme in die Arche-Familie – Südtirol zählt nunmehr 7 ArcheHöfe – ist für ihn eine Bestätigung von Gleichgesinnten. ArcheHof darf sich nunmehr auch der Oberwieserhof in St. Lorenzen nennen.Die Urkunden wurden Philipp Burger und Oberwieserhof-Bäuerinim Rahmen der Generalversammlung von „Arche Austria – Verein zur Erhaltung seltener Nutztierrassen“ in Scheffau am Tennengebirge (Land Salzburg) überreicht. Zur Versammlung wurden die Südtiroler vom Journalistenbegleitet, der ein Filmprojekt über das ArcheProjekt plant.Seit 1999 sind auch Südtiroler Bauernhöfe Mitglieder des Vereins.

