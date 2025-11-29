Das Entfachen des Olympischen Feuers ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil der modernen olympischen Tradition, und der Fackellauf, der darauf folgt, symbolisiert Frieden, Freundschaft und die Weitergabe der olympischen Ideale von einer Generation zur nächsten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243785_image" \/><\/div>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1243788_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Üblicherweise wird die Flamme in der antiken Stätte in Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes unter freiem Himmel und anhand eines Parabolspiegels und Sonnenlicht entfacht. Doch der Wetterbericht machte den Veranstaltern heuer einen Strich durch die Rechnung. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243791_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243794_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Und so nutzte die „Hohepriesterin“ – dieses Jahr gespielt von der griechischen Schauspielerin Mary Mina – bei der Zeremonie im Archäologischen Museum von Olympia jene Flamme, die bereits Tage zuvor bei der Generalprobe entfacht und aufbewahrt worden war. Und dabei wurde es richtig emotional. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243797_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Simbabwerin Kirsty Coventry (42), seit März dieses Jahres IOC-Präsidentin und damit Olympia-Chefin, war bei ihrer Ansprache zu Tränen gerührt. Coventry (unter anderem Olympia-Gold im Schwimmen, erfolgreichste afrikanische Olympionikin) erinnert die Gäste: „Diese Spiele kommen an einem kritischen Punkt in unserer Geschichte. In der geteilten Welt, in der wir heute leben, nehmen sie wirklich einen symbolischen Platz ein.“ <h3>\r\nSüdtiroler ist der dritte Fackelläufer<\/h3><BR \/>Erster Träger der Fackel war der Grieche Petros Gkaidatzis (25), 2024 in Paris gewann der Ruderer Bronze. Er überreichte die Fackel an Stefania Belmondo (56), ehemalige Skilangläuferin aus dem Piemont und eine der erfolgreichsten Athletinnen der 1990er-Jahre, die sie Armin Zöggeler (51) weiterreichte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Es war ein emotionaler Moment, begleitet von den Lotsen, diesen kurzen Weg zu laufen“, erklärte der Südtiroler, zweifacher Olympiasieger und mehrfacher Olympia-Medaillengewinner. „Jetzt habe ich auch diese Seite der Olympischen Spiele hautnah miterlebt, ein Aspekt, von dem ich zwar wusste, aber nie so richtig wahrgenommen habe.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Das Nationale Olympische Komitee CONI erklärte in einer Aussendung die Beweggründe, warum Belmondo und Zöggeler dazu auserkoren wurden, die ersten Fackelträger zu sein: „Belmondo und Zöggeler verkörpern nicht nur herausragende Leistungen während ihrer gesamten Karriere, sondern dienen auch als symbolische Brücke zwischen den letzten Olympischen Winterspielen in Italien in Turin 2006 und den Spielen 2026. Ihre Teilnahme zelebriert die Wurzeln, die Geschichte und die Energie der italienischen Sportbewegung auf dem Weg nach Mailand Cortina 2026.“<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243803_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Armin Zöggeler unterbrach wegen der Entgegennahme der Olympia-Fackel für zwei Tage seine Arbeit als Rennsportleiter der Kunstbahnrodler. Unmittelbar nach der Zeremonie flog er von Athen zurück nach Venedig und fuhr dann direkt nach Cortina d'Ampezzo, wo seine Athleten weiterhin an der Form für die am 6. und 7. Dezember in Winterberg beginnende Weltcupsaison feilen.<BR \/><BR \/> Der Weg des Feuers führt nun durch Griechenland bis ins Panathinaikon-Stadion in Athen, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden haben. Am 6. Dezember erreicht die Flamme Rom. 63 Tage wird sie dann 12.000 Kilometer weit durch 110 Regionen und Provinzen – darunter auch Südtirol – und über 300 Gemeinden reisen. <h3>\r\nOlympisches Feuer ist ab 27 Jänner in Südtirol<\/h3><BR \/> In Südtirol wird die Olympia-Fackel am Dienstag, 27. Jänner, von San Vito di Cadore kommend um 9.48 Uhr in Toblach eintreffen. Über Niederdorf (11.31), das Biathlonzentrum in Antholz (12.10) und Niederrasen (12.37) geht es weiter nach Bruneck (13.30) und Brixen (15.52) bis nach Bozen, wo die Fackel um 17.57 Uhr erwartet wird.<BR \/><BR \/>Tags darauf geht es von Bozen nach St. Ulrich (8 Uhr), zum Karersee (12.30) und weiter ins Trentino. Am folgenden Tag kehrt die Fackel von Cavalese kommend zurück nach Südtirol, und zwar nach Meran (9.59), ehe es nach Eppan (12.16), Kaltern (14.03) und Tramin (15.18) weitergeht, ehe ihr Weg die Fackel bis nach Trient führt (Ankunft 18.05 Uhr). <BR \/><BR \/>Die Reise der Fackel endet am Abend des 6. Februar bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im San-Siro-Stadion in Mailand.