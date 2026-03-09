<b>Von Stephan Niederegger<\/b><BR \/><BR \/>Er war erst neun Jahre alt, als sein Vater Eduard starb. Sein älterer Bruder Elmar ging studieren und Arnold Leimgruber sollte den kleinen, elterlichen Hof übernehmen. Nach der Landwirtschaftsausbildung in der Laimburg und dem Militärdienst hat er das auch gemacht – zuerst im Nebenerwerb und schließlich in Vollzeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> 2006 wurde der Hof ausgesiedelt. Heute bewirtschaftet er den neuen „Fasslhof“ mit seinen Weingärten und Apfelbäumen und den drei Ferienwohnungen. Die Landwirtschaft sei die „familiäre Verpflichtung“, die er gerne übernommen habe, sagt der heute 59-Jährige. In der Musik findet er den nötigen Ausgleich.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73820993_listbox" \/><h3>\r\nMusiker, Musiklehrer und Kapellmeister<\/h3>Mit zehn Jahren lernte Arnold Leimgruber zuerst das Flügelhorn und wechselte alsbald zum Es-Horn („Genis“). 1978 kam er zur Musikkapelle und wechselte 1985 zum Doppelhorn F\/B. <BR \/><BR \/>Das war ein Novum, das sich in den Südtiroler Musikkapellen damals erst langsam etablierte. Nach dem Dienst bei der Militärkapelle „Orobica“ in Meran holte sich der Girlaner das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold und besuchte den Kapellmeisterlehrgang des Verbandes Südtiroler Musikkapellen (VSM), „um mehr von der Musik zu lernen und zu verstehen.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es kam, wie es kommen musste: Bis März 2024 war er insgesamt 31 Jahre lang Kapellmeister in Branzoll, St. Pauls, Mölten, Karneid und schließlich in Auer. Parallel dazu engagierte sich Arnold Leimgruber von 1995 bis 2016 auch auf Verbandsebene, zuerst als Bezirksjugendleiter, später als Verbandsjugendleiter-Stellvertreter sowie Verbandsjugendleiter und zuletzt als Bezirkskapellmeister. <BR \/><BR \/>Anfänglich sei diese Verbandsarbeit noch sehr zeitaufwändig gewesen, erinnert er sich: „Ohne Handy und Internet waren viel Post- und Papierkram sowie Laufarbeit zu erledigen.“ Zudem war er als Juror bei Wertungsspielen in Tirol, Oberösterreich und Kärnten unterwegs.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286031_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aber auch als Musiker wollte er mehr. Nach den vom damaligen VSM-Bezirksobmann Hermann Wenter in Schnals organisierten „Horn-Tagen“ mit dem renommierten Hornisten Hansjörg Angerer hat er am Konservatorium in Bozen Horn studiert. Bis 2016 hat Arnold Leimgruber an verschiedenen Musikschulen unterrichtet und widmet sich seither ganz der Hofarbeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286034_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor rund zwei Jahren konnte er sich zudem einen großen musikalischen Wunsch erfüllen: einmal ein Symphonieorchester zu dirigieren. Im August 2023 durfte er eine halbe Stunde lang mit dem Bayerischen Landesjugendorchester die „Russische Osterfestouvertüre“ von Nikolai Rimski-Korsakow proben: „Das war ein unvergessliches Erlebnis und ein Höhepunkt meiner musikalischen Reise.“<h3>\r\nGenuss und Urlaub am Gardasee<\/h3>Heute, mit fast 60 Jahren, sei er ein bisschen zum „Genießer“ geworden und freut sich, wenn nicht mehr alle Abende mit Proben und Sitzungen und die Wochenenden mit Auftritten und Veranstaltungen verplant sind.<BR \/><BR \/>Einmal im Jahr fährt er mit der Familie ans Meer oder an den Gardasee. Bei diesen „Wellnessurlauben“ kann er so richtig ausspannen, vergisst auch manchmal, welcher Wochentag gerade ist. Er unternimmt gerne Kreuzfahrten und Städtereisen, wie etwa in die Toskana, zum Musical nach Hamburg, zu Konzerten in der Berliner Philharmonie oder nach Barcelona. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286037_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei diesen Reisen sind immer kulturelle oder musikalische Höhepunkte mit eingeplant. Im Mai geht's mit Markus, dem Jüngsten der vier Kinder, nach München zum Konzert der Schweizer Band FäaschtBänkler. Mit Markus (Handflöte) spielen Arnold (Okarina) und Frau Erika (Steirische) auch als Straßenmusiker „Arnika und Markus“. Sie engagieren sich zudem im Volksmusikverein Überetsch-Unterland, Erika als Vorsitzende und Arnold im Vorstand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286040_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mittlerweile hat der eingefleischte Blasmusiker eine neue Herausforderung gefunden, nämlich die Chormusik. Seit dem Herbst leitet er den Regenbogenchor in Kaltern – „ein ganz neues Terrain“, freut er sich und nutzt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, um sich auf diesem Gebiet weiterzubilden.<BR \/><BR \/>Und dann ist da ja auch noch die ehrenamtliche Arbeit im Radio: Seit rund 40 Jahren gestaltet der umtriebige Landwirt und Musiker die Sendung „Faszination Blasmusik“ der Grünen Welle, jeden Samstag um 19 Uhr mit Wiederholung am Sonntag um 9 Uhr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1286043_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-73820994_listbox" \/>