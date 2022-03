Astrid Kofler: Die Menschensammlerin

„Wir treffen uns bei mir“, hatte Astrid Kofler kurzerhand beschlossen. „Denn wenn du meine Wohnung siehst, muss ich dir nicht mehr viel über mich erzählen.“ Sie hatte Recht. Denn das lichtdurchflutete Apartment ist mehr als nur die Adresse einer freischaffenden Journalistin und dreifachen Mutter, die viel arbeitet, gerne liest, gut kocht und toll fotografiert.Es ist der Fundus einer weitgereisten Sammlerin, die sich nicht damit begnügt, die Welt zu sehen, sondern die immer auch ein Stück davon mit nach Hause nimmt. Schlaksige Sukkulenten aus Sardinien, steinerne Elefanten aus Indien, Stoffpuppen aus der Sahara. Dazwischen stehen bunte Totenköpfe aus Mexiko, qualmende Weihrauchstangen, brennende Lichterketten.Die Gipsfigur gleich rechts vom alten Wandklavier ist eine Kopie des bekannten „Gänsemädchens“ in der Wiener Mariahilfer Straße. „Die hat meine Großvater gemacht“, sagt die 56-jährige Boznerin mit Wiener Wurzeln und rückt eine Glasglocke mit wächsernen Gliedmaßen zurecht – ein Kuriosum aus Fatima.In der Ausgabe vom 1. März veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Astrid Kofler.ein Interview mit Dr. Roger Pycha über Suizidprävention in Südtirol; ein Gespräch Raffaela Vanzetta von der Fachstelle für Essstörungen INFES; ein Beitrag über die Sonntage in der Fastenzeit; ein Artikel über nachhaltiges Futter für Hund und Katze.

