Und wenn sie etwas Freizeit findet, gehört diese mit wenigen Ausnahmen ihrer Familie: beim Musizieren, Entspannen, Wandern oder auch einfach nur beim Faulenzen.<BR \/><BR \/><b>Von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Astrid Kofler steht an der Spitze der SASA AG mit mehr als 600 Mitarbeitenden aus 40 Nationen. „Pünktlichkeit, Sicherheit und Freundlichkeit sind mir sehr wichtig“, betont die SASA-Chefin. Doch die 48-Jährige verlässt sich nicht nur auf Statistiken, Berichte und das Hörensagen anderer. „Meine Kinder Anna und Lorenz und auch ich sind oft mit den Öffis unterwegs – natürlich inkognito“, schmunzelt Kofler. <BR \/><BR \/> „Dabei schauen wir genau hin, wie der Dienst der SASA funktioniert. Das ist mir ein Anliegen. So verbinde ich ein wenig Kontrolltätigkeit mit meiner Freizeit. Denn wer einen Betrieb, der in 48 Gemeinden tätig ist, gut führen will, muss ihn auch kennen. Schließlich fahren wir täglich einmal um die Welt und tragen dabei viel Verantwortung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320414_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nicht ohne Stolz verweist Kofler darauf, dass die SASA in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen erreicht habe. Einen wesentlichen Anteil daran habe das engagierte Team rund um Generaldirektor Ruggero Rossi de Mio. „Jede Beschwerde ist für uns wichtig, denn nur so können wir uns kontinuierlich verbessern“, sagt die engagierte Präsidentin der Busgesellschaft. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75051300_listbox" \/><h3>\r\nGerne in der Natur<\/h3>Die gebürtige Algunderin, die als Kind ihre Sommerfrische im Eisacktal verbrachte und heute mit ihrer Familie in Bozen lebt, verbringt ihre knappe Freizeit am liebsten in der Natur.<BR \/><BR \/> „Wir Südtiroler haben das Glück, in einem Paradies geboren worden zu sein. Und das genießen wir als Familie beim Wandern – unabhängig von der Jahreszeit –, beim Skifahren und Schwimmen“, verrät Kofler.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Derzeit zieht es die 48-Jährige regelmäßig ins Bozner Lido. Frühmorgens schwimmt sie dort einige Längen, bevor dann der Arbeitstag beginnt. Auch das Radfahren gehört zu ihren Leidenschaften, seit Kurzem sogar mit elektrischer Unterstützung – lange hat sie sich dagegen aber gewehrt. Ebenso gerne verbringt SASA-Chefin Kofler Zeit mit ihrer Familie im Süden. „Ich liebe das Meer“, schwärmt sie.<h3>\r\nEine musikalische Familie<\/h3>Astrid Kofler setzt sich aber auch als Elternvertreterin in der Grundschule ihres Sohnes Lorenz sowie in der Mittelschule ihrer Tochter Anna für die Schülerinnen und Schüler ein. Zudem ist sie Mitglied des Landesbeirats der Eltern sowie des Schulrats in Bozen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320420_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Kinder haben leider keine Lobby. Deshalb braucht es in den Gremien vollen Einsatz für sie“, betont Kofler kämpferisch. Mit den seit Schulbeginn andauernden Protestmaßnahmen der Lehrkräfte kann sich die 48-Jährige überhaupt nicht anfreunden. Sie hofft deshalb auf eine baldige Rückkehr zum Alltag. <BR \/><BR \/>Eine große Rolle spielt die Kultur in Astrid Koflers Familie: Mit den beiden Kindern wird gesungen und musiziert, außerdem besucht die Familie gerne Theateraufführungen und Konzerte. „Anna spielt Klavier und Geige, Lorenz Geige und Schlagzeug, und ich selbst Gitarre“, erzählt Astrid Kofler. Gelegentlich treten die Kinder auch in der Kirche auf, etwa beim Hirtenspiel zu Weihnachten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320423_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und wenn die SASA-Präsidentin beruflich in Mailand ist, macht sie immer wieder auch einen Abstecher in die Scala. Ebenso begeistert sie sich für das Haydn-Orchester in Bozen sowie für die Musikkapelle Zwölfmalgreien, in der Sohn Lorenz am Schlagzeug mitspielt. Kofler liest aber auch viel, bildet sich weiter und fühlt sich zu Hause am wohlsten.<BR \/><BR \/> Und wenn es die Zeit erlaubt, gönnt sie sich gemeinsam mit Freundinnen einen Wellness-Tag. Freizeit mit ihrer „großen“ Schwester Karin genießt Astrid Kofler ebenfalls – so wie auch mit ihren Tanten. Für sie besteht Familie eben nicht „nur“ aus ihrem Partner Karl und den beiden gemeinsamen Kindern Anna und Lorenz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Tennisspielen geht sich derzeit aber nicht mehr aus. „Die Zeit dafür wird wieder kommen“, sagt sie. Auf der Tribüne von Hockey- und Fußballstadien ist die 48-Jährige aber immer wieder anzutreffen, um Mannschaften anzufeuern. Nicht fehlen dürfen auch Städtereisen, die sich auch beruflich gut verbinden lassen. <h3>\r\nAuf nach Schnals<\/h3>Besonders verbunden fühlt sie sich mit dem Schnalstal, wo väterlicherseits Wurzeln liegen. Dort verbringt sie mit ihrer Familie gerne ruhige Tage. Und auch die Kulinarik gehört zu ihren Leidenschaften. So besuchte sie zuletzt einen Kochkurs des „Roten Hahns“. „Das war eine tolle Erfahrung“, schwärmt Kofler. Vor allem traditionelle heimische Gerichte bereitet sie gerne zu. „Und ich liebe Fisch, aber damit kann ich in meiner Familie nicht punkten“, sagt die 48-jährige SASA-Präsidentin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320429_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In jungen Jahren war Astrid Kofler beispielsweise bei der Jungschar, und später spielte sie in einer Band mit. Und während ihres jahrelangen Aufenthalts in Mailand sorgte sie als Klinikclownin für strahlende Gesichter. „Ich habe noch viele Träume“, verrät die SASA-Präsidentin. „Wenn die Kinder größer sind, und es die Zeit zulässt, könnte ich mir gut vorstellen, wieder als Clownin für Kinder im Spital oder für Senioren in Pflegeheimen im Einsatz zu sein.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75051261_listbox" \/>