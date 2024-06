Attraktive Sommeraktion: Abonnement der „Dolomiten“ zum Sparpreis!

Exklusives Angebot bei Ihrem Zeitungshändler

Einfach und bequem abonnieren

Keine automatische Verlängerung

Wer sich für ein neues Drei-Monats-Abonnement des Tagblattes „Dolomiten“ entscheidet, bezahlt während der Aktionszeit nur € 84,90, das bedeutet eine Ersparnis von € 64 im Vergleich zum Einzelkauf und Ihr tägliches Exemplar liegt bereits am frühen Morgen beim Zeitungshändler für Sie bereit. Als zusätzliches Highlight der Sommeraktion erhalten Sie einen praktischen Campingstuhl, ob für den Einsatz in den Bergen, am Meer, am See oder einfach für gemütliche Stunden am Balkon oder im Garten – der Stuhl ist ein vielseitiger Begleiter für jede Gelegenheit.Die Bestellung ist unkompliziert: Die Bestellkarte finden Sie beigelegt in Ihrer „Dolomiten“ oder direkt bei Ihrem Zeitungshändler. Füllen Sie diese aus und lassen Sie sie vom Zeitungshändler direkt versenden. Nach erfolgreicher Zahlung wird Ihnen Ihr Begrüßungsgeschenk ausgehändigt.Das Abonnement endet nach drei Monaten automatisch und verursacht keine zusätzlichen Kosten.Die Sommeraktion läuft ab sofort und bis zum 15. September 2024. Nutzen Sie die Gelegenheit, die „Dolomiten“ zum Vorzugspreis zu lesen und sichern Sie sich den praktischen Campingstuhl als Begrüßungsgeschenk für Ihren Sommer!Für weitere Informationen stehen Ihnen der Leserservice unter [email protected] oder unter 0471 925590 zur Verfügung. Ihr Zeitungshändler hilft Ihnen ebenfalls gerne weiter, zudem finden Sie mehr Informationen unter: www.dolomiten.it/sommeraktion