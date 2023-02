Auch in den kommenden Tagen: Mildes und sonniges Winterwetter in Südtirol

Föhn bringt milde Temperaturen

Bis Donnerstag kein Niederschlag in Sicht

Am heutigen Sonntag wird es im Tagesverlauf zunehmend sonnig und in einigen Gebieten föhnig. „Besonders mild wird es heute überall dort wo der Föhn bis ins Tal durchgreift, allen voran im Vinschgau“, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.„In einigen höheren Ortschaften wehte der Wind bereits über Nacht, frühlingshafte Tiefstwerte am Kloster Marienberg (1310) plus 7 Grad, Taufers im Münstertal (1235 m) und Vernagt (1700 m) plus 5 Grad.Auch in den kommenden Tagen geht es überwiegend mild und sonnig weiter: Vor allem am Montag und Dienstag gibt es viel Sonne. Am Mittwoch ziehen einige Wolken auf. Am Donnerstag wechseln Sonne und dichtere Wolken. Die Temperaturen gehen etwas zurück.