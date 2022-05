Auch kommende Woche Temperaturen um die 30 Grad

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Es ist Mitte Mai und die Temperaturen fühlen sich an wie im Hochsommer. „Das hatten wir auch in den vergangenen Jahren schon so“, sagt Peterlin zu STOL. Die Temperaturen seien zwar über dem Durchschnitt, aber Hitzerekorde im Mai gebe es derzeit keine.Auch den Hagelschlag, wie etwa gestern in Deutschnofen oder am Freitag in Salurn, habe es schon gegeben im Mai. „Das ist die Folge der warmen Temperaturen“, so Peterlin.Wer nun auf etwas Abkühlung gehofft hat, der wird enttäuscht. Wer hingegen weiterhin auf warme Temperaturen hofft, der kann sich auf die kommende Woche freuen: „Wir werden auch in der nächsten Woche Temperaturen um die 30 Grad haben“, sagt Peterlin.Es wird aber auch Gewitter geben, vor allem am morgigen Montag, so Peterlin.