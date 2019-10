Auer: Ornithologischer Verein Südtirols zeigt Vogelausstellung

Auch heuer findet die traditionelle Vogelausstellung des ornithologische Vereins von Südtirol statt. Diesmal am Samstag, 02. November und Sonntag, 03. November beim Automarkt AutoExpo in der Nationalstraße 74 in Auer.