Auf der „Alm“ wird es „sündig“! Die schrille Neue bei der TV-Show

Heiße Kurven, um sinkende Quoten-Kurve nach oben zu kriegen? Die im Netz als Real-Life-Barbie bekannte Paris Herms aus Berlin soll in der TV-Show „Die Alm“ auf dem Laseiderhof in Villnöß für frischen Pep sorgen. Wer ist diese nicht mehr allzu Natürliche, die sich erstmals in die echte Natur wagt?