Aufruf an Kreative: Suche nach Etikett für Lumina läuft

„Unser Appell richtet sich an alle Kreative und Künstler in Südtirol. Ob Agenturen oder Schüler der Grafikschulen – jeder, der Freude daran hat, ein solches Etikett zu gestalten, ist eingeladen mitzumachen“, sagt Athesia-Marketingleiter Horst Pichler, Vorstandsmitglied bei „Südtirol hilft“. Er verspricht: „Wir werden die Favoriten, welche die Jury aussucht, in der Zeitung und online vorstellen.“ Dann folgt die südtirolweite Abstimmung über das Gewinneretikett.Auch die Radiosender Südtirol 1 und Radio Tirol werden berichten. Programmchef Heiner Feuer ist der Präsident von „Südtirol hilft“: „Unser heuriger Benefizwein heißt wie in den letzten 2 Jahren Lumina – dieser Name ist für das Etikett vorgegeben. Beim Rest kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen.“Der Benefizwein ist eine Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc. Geprägt wird der charakterstarke und facettenreiche Wein von den Vorzügen des beinahe mediterranen Klimas und den nächtlichen Fallwinden des Mendelkamms. Die lange Reifung auf der Feinhefe im großen Holzfass unterstützt die Komplexität und das Reifepotenzial.„Die Flaschen warten nur noch auf das passende Etikett, und dann sind sie für den Verkauf bereit“, sagt der Kellermeister der Kellerei St. Pauls, Philipp Zublasing.