<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>Eine wilde Rüttelpartie über einen verwachsenen Forstweg, Bäume links, Bäume rechts, eine Wiese fernab der Zivilisation – und mittendrin in der romantischen Idylle ein „Rustico“, ein altes Bauernhaus.<BR \/><BR \/>Wobei: Von einer „Ruine“ zu sprechen, wäre wohl präziser. Und die Romantik wird jäh durchbrochen vom Knattern, Hämmern und Zischen von Motorsäge, Presslufthammer oder Flex. Zwischen bröckeligen Steinmauern, rostigen Baustützen und maroden Dachbalken steht Tobias Stenico, der neue Eigentümer des „Sanierungsfalls“. Der 25-Jährige baut hier – oft mit Unterstützung von Freunden oder Familie – an seinem Lebenstraum: dem Chalet „Sylva“, in dem schon im nächsten Sommer vier bis sechs Personen residieren und „so richtig runterkommen“ sollen, wie es der junge Brixner formuliert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352919_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer Tobias Stenico zuhört, während er über sein Projekt spricht, versteht schnell, dass er alles andere als blauäugig an die Sache herangegangen ist. Das „Rustico“ in der Gemeinde Borgo Valbelluna – am orografisch linken Piaveufer, keine 20 Kilometer entfernt von Belluno – hat er im Dezember vergangenen Jahres aus dem Familienbesitz mehrerer älterer Damen abgekauft – „für unter 80.000 Euro“, wie der 25-Jährige verrät. „Das war immer ein Traum von mir“, erklärt er zum Erwerb einer sanierungsbedürftigen Immobilie, die er Schritt für Schritt renovieren wollte. „Rund um das Haus gehören noch zwei Hektar Grund mit Wald und Wiese dazu. Man ist mitten in der Natur und hat einen wunderschönen Blick auf die Belluneser Dolomiten“, schwärmt er.<h3>\r\nWahl des Ortes war kein Zufall<\/h3>Als Productmanager bei der Brixner Full-Service-Marketingagentur „Brandnamic“ ist Stenico Profi in puncto touristische Vermarktung von Unterkünf-ten. Abgesehen davon, dass – so formu-liert er es selbst – „die Preise in Südtirol für so etwas unbezahlbar sind“, fiel die Wahl auf die Umgebung von Belluno nicht zufällig. Im Vorfeld hatte er nämlich die Statistiken zu den Tourismuszonen in Norditalien analysiert. „Ich wollte schauen, wo es noch viel Potenzial gibt, und bin dann auf diese Gegend gestoßen.“ Sie ist keineswegs ein touristischer „Hotspot“ – aber danach hatte der junge Brixner auch nicht gesucht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352922_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hinter dem Namen Chalet „Sylva“ steckt außerdem ein durchdachtes Marketing-Konzept. „Sylva“ ist die Abwandlung des lateinischen Wortes „Silva“, das für „Wald“ steht – schließlich befindet sich das steinerne Haus auf einer Wiese mitten im Wald. Die dazu passende Farbe Dunkelgrün zieht sich wie ein roter Faden durch den Facebook- und Instagram-Auftritt, die beide später für Buchungen sorgen sollen. „Der Langzeitgedanke ist natürlich, dass ich zukünftige Gäste finde, insbesondere auch, weil die Zone touristisch nicht bekannt ist.“<h3>\r\nFollower-Zahlen: „Wahnsinn!“<\/h3>Dennoch ist Stenico alles andere als ein rein renditeorientierter Investor, der möglichst schnell sein Bauprojekt umsetzen und Gäste einquartieren möchte. Ein wichtiger Teil seines Traumes besteht in der Schritt-für-Schritt-Umsetzung des Bauprojektes in Eigenregie.<BR \/><BR \/>Diese Arbeiten teilt der Productmanager in den sozialen Medien und trifft damit den Nerv der Zeit: Mit Reels auf Englisch und Italienisch erreicht er die internationale „DIY-Community“. „DIY“ steht für „Do it yourself“ („Mach es selbst“). Wie erfolgreich dieser Ansatz ist, beweisen die Follower-Zahlen auf Facebook (124.000; Chalet Sylva) und Instagram (46.000; @chaletsylva): „Ein Video hat schon über drei Millionen Aufrufe. Das alles hat über 40.000 Follower generiert – das ist Wahnsinn!“, sagt Stenico selbst überrascht und erklärt den Reiz am DIY-Trend: „Dir kommt vor, du bist Teil des Prozesses. Es ist wie eine TV- oder Streaming-Serie, in der jede Woche eine neue Folge kommt.“ Der frischgebackene „Rustico“-Besitzer liefert regelmäßig Inhalte, die ihm jedoch nicht nur weitere Follower bringen: „Was mich von Anfang an beeindruckt hat: Es machen sich so viele Menschen Gedanken über das Projekt und geben Tipps – etwa über Baumaterialien oder wie ich die „Malta„ am besten zusammenmischen soll.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352925_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gerade weil es ein historisches Gebäude ist, bei dem eine Sanierung nicht bilderbuchmäßig läuft, sind solche Tipps durchaus hilfreich. Große Vorkenntnisse in Sachen Hausbau hat der 25-Jährige nicht, „wenngleich ich immer schon handwerklich interessiert war und gerne gebastelt habe. Mir gefällt auch der Gedanke dahinter, dass man selbst etwas in die Hand nimmt und etwas probiert, obwohl man keine Ausbildung hat.“<BR \/><BR \/>Aber: Auch in baulicher Hinsicht war Tobias Stenico von Anfang an wichtig, dass aus seinem Traum nicht ein Albtraum wird. So liegen sämtliche Genehmigungen der Gemeinde vor, die „Bruchbude“ in ein 80 bis 100 Quadratmeter großes Chalet zu verwandeln. Und für die spätere Bewohnbarkeit müssen gewisse Arbeiten (Fundament, tragende Mauern) von einer Baufirma bzw. von anderen Profis (Elektriker, Installateur) durchgeführt und zertifiziert werden. Bei der beauftragten Baufirma aus dem Ort arbeitet übrigens der Nachbarbauer, der das Gras der Wiese rund um das „Rustico“ kostenlos für seine Kühe mähen kann.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352928_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neben der internationalen Interaktion über soziale Netzwerke mit der „DIY-Community“ hat es also auch schon mit der sozialen Vernetzung im bellunesischen Dorf geklappt: „Jeder kennt jeden und jeder hilft einem weiter. Aber alles, was man schafft, selber zu machen, versuche ich auch zu tun“, erklärt Stenico. So verbringt er seit dem Kauf im Dezember viele Wochenenden und Urlaubstage im von Brixen aus rund zwei Stunden entfernten Borgo Valbelluna – begleitet von Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern, wie etwa seinem Vater Alessandro, der bereits in Rente ist und gerne mithilft.<h3>\r\nDer bauliche Fortschritt<\/h3>Wie weit ist die Sanierung inzwischen fortgeschritten? „Ich würde sagen: ein guter Rohbaustand. Das Fundament ist drinnen, die Mauern stehen alle so, wie sie sollen, bald werden die Rohre verlegt.“ Einiges an Arbeit war und ist zudem rund um das Haus notwendig, wo viel überwuchert und verwildert war. Die Stromversorgung soll einmal über eine Photovoltaikanlage und eine Batterie sichergestellt werden, für die Wasserversorgung kann Stenico auf eine Quelle zurückgreifen, die erst vor wenigen Jahren erschlossen wurde. Bei der Innenraumgestaltung setzt der junge Brixner auf eine Kooperation mit dem Bozner Designstudio RAW von Alex Walcher und Sona Ragimova. Für weitere Kooperationen ist er offen. Und vor dem Haus sollen irgendwann eine Sauna und ein Badefass („Hot Tub“) stehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352931_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Es soll am Ende ein Ort zum Entspannen werden. Ein Ort, um sich zu “disconnecten„ und runterzukommen“, erklärt Tobias Stenico die Philosophie hinter seinem Projekt. Im Chalet wird es deshalb statt eines TV nur Brettspiele geben. „Digital Detox“ eben – ein touristischer Trend, der entsprechend bedient werden soll.<BR \/><BR \/>Was das ganz persönliche Abschalten betrifft, weiß der künftige Chalet-Chef: „Es ist gerade eine intensive Zeit mit Vollzeitarbeit und dem Bauprojekt. Wenn ich vom Bürojob runterfahre und einen Tag auf der Baustelle verbringe, ist das aber ein toller Ausgleich, der mir guttut – jetzt schon in der Bauphase. Ich freue mich jedoch schon, das Chalet einmal selbst zu nutzen.“ Dann kann er hoffentlich entspannt im Badefass sitzen und über jene „Bruchbude“ sinnieren, die einst anstelle seines neuen Lebenstraums hier stand.