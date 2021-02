„Aus meiner Hochzeit weart heit nix wegn den Corona Malefix!“

Wie alle anderen Faschingsumzüge in Südtirol ist auch der bekannte „Egetmann-Umzug“ in Tramin der Corona-Krise zum Opfer gefallen.Eigentlich hätte am heutigen Faschingsdienstag der Egetmann Hansl zum wiederholten Male unter großem Getöse seine Braut ehelichen sollen.In diesem Jahr musste die Festlichkeit jedoch abgesagt werden. Heinrich Malojer vom Egetmann-Verein hat dazu ein paar Zeilen verfasst:

liz