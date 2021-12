Autoversicherungen: Vergleichen leicht gemacht

Im Unterschied zu den privaten Online-Vergleichs-Rechnern werden hier die Angebote aller zugelassenen Versicherungsgesellschaften im Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung heran gezogen. Die Angebote werden anhand des sogenannten „Basis-Vertrages“ berechnet.Dieser ist ein Standardvertrag mit bestimmten, genau festgelegten Kriterien, was den Vergleich der Verträge für die Verbraucher erleichtert. Merkmale des Basis-Vertrages sind die gesetzlich festgelegte Mindestversicherungssumme von 7.290.000 Euro, das Bonus/Malus System sowie die freie Form des Lenkens (jeder darf ans Lenkrad, auch unerfahrene Autofahrer).Der Online-Rechner steht allen Verbrauchern kostenlos zur Verfügung und kann unter folgender Internetseite aufgerufen werden. Interessierte sollten sich Steuernummer und Kennzeichen des Fahrzeugs zurecht legen. Nach Eingabe aller relevanten Daten liefert der Rechner die personalisierten Vergleichsangebote.Die Ergebnisse des Vergleichs geben einen guten Überblick über die am Markt gängigen Prämien, jedoch kann der Rechner noch mehr: Wer ein günstiges Angebot findet, kann dieses direkt in einen Vertrag umwandeln. Verbraucher können also sicher sein, dass es sich nicht um „Lockvogel-Angebote“ handelt.Wer über keinen Internet-Zugang verfügt oder Schwierigkeiten bei der Eingabe der verschiedenen Daten hat, kann sich auch an die Verbraucherzentrale wenden. Gegen einen kleinen Kostenbeitrag ermitteln unsere Berater mithilfe des Angebotsfinders das beste Angebot für die Verbraucher und antworten dabei auch auf eventuelle Fragen, die sich in Bezug auf die Autohaftpflichtversicherung ergeben.Tipp: Da die Tarife der Kfz-Haftpflichtversicherung jedes Jahr stark variieren können, ist ein Vergleich unmittelbar vor jeder Jahresfälligkeit zu empfehlen. Nur so kann das Sparpotential jedes Jahr voll ausgenutzt werden.

