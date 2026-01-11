Sandra Rieders beruflicher Weg kannte jahrelang nur eine Richtung: steil nach oben. <BR \/><BR \/>Davon zeugt die eindrucksvolle Liste an Kunden des international erfolgreichen Models, zu der unter anderem Schwarzkopf, Armani, VW, Sally Hansen, Revolve, Thom Browne, Versace, CK, Coca-Cola, Shopbop und Jasper Conran zählten. <h3>\r\nEin Sieg, der alles veränderte<\/h3>Ihren Anfang nahm die Model-Erfolgsgeschichte der schönen Eppanerin im fernen Jahr 2011, als die damals 19-jährige Rieder zur „Zett“-Miss Südtirol 2012 gekürt wurde. Ein Sieg, der ihr die Tore zur internationalen Modewelt öffnen sollte.<BR \/><BR \/>Seit gut zwei Jahren lässt es die heute 33-Jährige jedoch etwas ruhiger angehen: Jettete sie früher noch für zahlreiche Modelaufträge um die Welt, ist sie nun in der Öffentlichkeitsarbeit für die Diözese Innsbruck tätig.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Tiroler Landeshauptstadt hat sie aber nicht nur beruflich Fuß gefasst, sondern auch die große Liebe gefunden: ihren Partner Harry, mit dem sie ihre Leidenschaft für den Sport so richtig ausleben kann. Noch genießen die beiden die Zeit zu zweit – doch das wird sich schon bald ändern. Denn Sandra und Harry erwarten Nachwuchs! <BR \/><BR \/>„Es war ein echtes Wunschkind. Wir freuen uns riesig und sind sehr dankbar“, berichtet die Eppanerin strahlend, für die Familie einen hohen Stellenwert hat. Voraussichtlich im Juni wird ihr Baby in Innsbruck zur Welt kommen.