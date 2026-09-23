Der Vermittlungsbedarf scheint größer denn je, in- und außerhalb der Landesgrenzen, in mehreren Sprachen und für alle erdenklichen Situationen.<BR \/><BR \/>Leonie aus Eppan bietet ihre Dienste als Babysitterin während des Schuljahres an. Rachel aus den USA erklärt in wenigen englischen Sätzen, dass sie zusammen mit ihrem Partner aus Südtirol Mitte Oktober nach Brixen ziehen wird und sie gerne Kinderbetreuungen übernehmen würde. Im Detail beschreibt die US-Amerikanerin ihre Ausbildungen und ihre Erfahrungen als Babysitterin, dokumentiert mit mehreren Fotos. Sie versichert, dass sie sich beim Deutsch- und Italienischlernen ordentlich ins Zeug legen will. Einen nicht gerade alltäglichen Wunsch hat auch Federica aus Bozen: Sie sucht für ihre vier italienischsprachigen Kinder eine deutschsprachige Babysitterin, damit diese Deutsch frühzeitig auf spielerische Art und Weise verinnerlichen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362309_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwischen all den Anfragen, Einsatzmöglichkeiten und Angeboten meldet sich immer wieder mal Melanie Plattner zu Wort. Sie ist die Initiatorin und Administratorin der Facebook-Gruppe „Babysitting Südtirol“, als solche stellt sie fast täglich neue Mitglieder vor. Nicht eines oder zwei, sondern zumeist Dutzende. „Die Gruppe wächst sehr schnell, das zeigt, dass hier ein großer Bedarf besteht“, sagt Melanie. <BR \/><BR \/>Die 53-Jährige lebt mit ihrer Familie in Meran und ist Geschäftsführerin eines Spielwarengeschäfts im Herzen der Passerstadt. Damit hat sie eigentlich genug um die Ohren. Doch nach Dienstschluss nimmt sie sich gerne ein wenig Zeit für ihre Initiative oder man könnte getrost sagen: für ihr „Baby“. „Dann prüfe ich schnell die erhaltenen Nachrichten und Anfragen und schalte neue Mitglieder frei“, erklärt Melanie. Die Kommunikation verlaufe in aller Regel einwandfrei, denn schließlich geht es nicht um ein Diskussions- oder Nachrichtenforum, sondern um eine Notwendigkeit. „Wer eine Kinderbetreuung sucht, kann Glück haben, aber auch daran verzweifeln – das kommt ganz auf die Umstände an“, weiß Melanie. <h3>\r\nBedarf an Kinderbetreuung riesengroß<\/h3>Grundsätzlich herrsche in Südtirol ein Mangel an qualifizierten Babysittern und Tagesmüttern bzw. Tagesvätern, vor allem in den Sommerferien gebe es infolge geschlossener Kindergärten einen erhöhten Bedarf. Aktuellen Zahlen zufolge soll es hierzulande derzeit 235 Tagesmütter und -väter geben, sie betreuen unterm Strich mehr als 1.000 Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Kindergarteneintritt. Dazu kommen noch Kitas und Kinderhorte. <BR \/><BR \/>Die Angebotsseite ist letzthin gewachsen, allerdings ist der Bedarf noch weit größer. „Das hat sicherlich mit einem Wandel im Gesellschaftsbild zu tun, aber auch mit höchst unterschiedlichen Ansprüchen“, sagt Manuela und nennt einige Beispiele: Manche Eltern benötigen eine Betreuung auf Abruf nur einmal in der Woche, andere hingegen eine konstante Unterstützung, manche haben ein Kleinkind, andere eine ganze Kinderschar. Natürlich sollen alle Babysitter das notwendige Rüstzeug mitbringen, etwa liebevolle Zugewandtheit, pädagogische Kenntnisse, Ideen für einen sinnvollen Zeitvertreib und dergleichen mehr. Die Gruppe dient der Vernetzung, im Falle eines Treffers (oder „Matches“) tauschen die Interessenten die Nummern aus und machen alles Weitere persönlich aus.<h3>\r\nVor zehn Jahren selbst auf der Suche<\/h3>Zehn Jahre ist es nun her, dass Melanie auf die Idee mit der Facebook-Gruppe kam. Den Ausschlag dazu gab die eigene Situation. „Meine Tochter war noch klein, ich war alleinerziehend und es war wahnsinnig schwer, irgendjemanden für eine gelegentliche Betreuung zu finden“, sagt sie. Die verzweifelte Suche brachte sie auf die Plattform, heute zählt die Gruppe „Babysitting Südtirol“ mehr als 10.800 Mitglieder. Aus allen möglichen Landesteilen (und darüber hinaus), in mehreren Sprachen, für unterschiedlichste Notwendigkeiten. Tendenz steigend