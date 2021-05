„Backstage“-Favorit des Monats April: Das sind die Nominierten!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Burggräfler Alternative-Rockband Lost Zone geht mit ihrer neuen, energiegeladenen Nummer „Leftovers“ ins Rennen. Mehr muss eine Rockhymne nicht mitbringen!Daniel Frasnelli alias Sarfon, ein Nachwuchsproduzent und Rapper vom Ritten, präsentierte bei „Backstage“ seine erste Single, den Mutmach-Song „Wert schun gian“.München, Bregenz, Bielefeld, Steinegg – die 4 Bandmitglieder von Fainschmitz sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die in Wien ihre Wahlheimat gefunden hat. Ihr Beitrag zur Wahl des Favoriten des Monats? „No“.Ein Künstlername wie eine Sonnenblume: Jasmin Franceschini alias Helianth beweist mit „Sounds and shapes“ ein weiteres Mal, welches Potenzial in der begabten Singer-Songwriterin steckt.Uplink, das Projekt um den Latscher Nikolaj Weiss ist erfolgsverwöhnt. Zumindest in puncto Streams dürfte Uplink zum erfolgreichsten zählen, was je aus Südtirol hervorgegangen ist. Ihr potenzieller Sommerhit fürs Jahr 2021 nennt sich „Slow“.Über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 7 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Nun erweitern wir die erfolgreiche Aktion: Ab jetzt können Südtirols Musikfans ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

