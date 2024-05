„Bauer sucht Frau“: Hubert aus dem Pustertal sucht die Frau fürs Leben

Foto: © EA: Mo., 20.05.2024, 19:05 Uhr, RTL

Seit über 700 Jahren wird sein Heimathof nun schon bewirtschaftet. Hubert führt diese Tradition nun bereits in der 21. Generation fort.Der gelernte Tischler besitzt 14 Milchkühe, 2 Kälber und 4 Pferde. Hubert und seine Eltern, mit denen er den Hof gemeinsam bewirtschaftet, haben daher alle Hände voll zu tun.Trotz der vielen Arbeit weiß Hubert die geografischen Vorzüge des Hochpustertals zu genießen: Skifahren, Wandern oder Ausflüge ans Meer sind nicht selten. Außerdem ist er Mitglied in einer Trachtengruppe und in der Freiwilligen Feuerwehr.Aber eines fehlt: Die Frau fürs Leben. Diese will er nun in der RTL-Sendung „ Bauer sucht Frau “ finden.