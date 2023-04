„Beefeater“ im Tower of London bekommen neue Uniformen

Bei jedem der 35 Beefeater, die am Tower of London beschäftigt sind, habe die Schneiderei Kashket & Partners Maß genommen, bevor die neuen dunkelblauen Uniformen gefertigt wurden, teilte die Organisation Historic Royal Palaces mit.Die Beefeater sollen auch an der Prozession zur Krönung von Charles (74) und seiner Frau Königin Camilla (75) am 6. Mai teilnehmen. Dann werden sie allerdings eine rote Paradeuniform tragen. Auch darauf sind die Initialen des neuen Monarchen aufgestickt, allerdings wurden diese Uniformen nicht neu gefertigt, sondern nur umgestaltet, wie eine Sprecherin von Historic Royal Palaces auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte.Die Gardeeinheit der Yeoman Warders wurde 1485 von König Henry VII. gegründet, nimmt heute aber nur noch zeremonielle Aufgaben war und kümmert sich um Touristen am Tower. Die Initialen des Monarchen finden sich seit der Regentschaft von Elizabeth I. auf den Uniformen der Gardisten.Woher die Bezeichnung Beefeater (Rindfleisch-Esser) kommt, ist unklar. Als wahrscheinlichste Erklärung gilt jedoch, dass die Gardisten eine tägliche Ration an Rindfleisch erhielten. Dafür gibt es auch historische Belege, die zumindest auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehen.