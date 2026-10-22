Zum Auftakt richteten der Präsident des Städtenetzwerks, Giovanni Seppi, Vera Tronti Harpf, Garantin für ältere Menschen der Volksanwaltschaft, und Barbara Hölzl, Vizepräsidentin des Städtenetzwerks, Grußworte an die Teilnehmenden. Seppi betonte den Wert der Erfahrungen älterer Menschen und des Austauschs zwischen den Städten: Auch und gerade die Erfahrung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger braucht es, um eine bessere Zukunft in unseren Städten und Gemeinden zu gestalten. Tronti Harpf hob hervor, dass Seniorinnen und Senioren in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden sollen.<BR \/><BR \/>Gemeinsam entwickelten die Teilnehmenden die Idee einer Begegnungsbank, die in allen acht beteiligten Städten umgesetzt werden soll. Sie soll mehr sein als eine Sitzgelegenheit: ein einladender Ort zum Verweilen, Austauschen und Begegnen, an dem auch lokale Informationen zugänglich sind.<BR \/><BR \/>Im Workshop wurde deutlich, wie wichtig es ist, bestehende Angebote sichtbarer zu machen, Erfahrungen zwischen den Städten auszutauschen und die Stimmen älterer Menschen einzubeziehen. Mit dem dritten Workshop wurde der partizipative Prozess der Ideenfindung abgeschlossen. Die konkrete Gestaltung der Projektidee wird nun weiterentwickelt; die Umsetzung ist für 2027 geplant. Moderiert wurde der Workshop von Katharina Erlacher.