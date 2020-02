Bei Kindern und Elefanten: wie sich junge Menschen engagieren können

Fester Bestandteil im Angebot für alle interessierten Jugendlichen ist die Info-Veranstaltung zu Auslandsaufenthalten. Diese füllt den Leitsatz des Schulzentrums mit Leben. Er lautet: Mit Weitblick, Respekt und Freude an den Herausforderungen gemeinsam wachsen. Gemeinsam wachsen können die jungen Menschen zum Beispiel an Schüleraustauschen oder an Au Pair-Programmen. Das sind Aufenthalte im Ausland mit Kinderbetreuung und Familienanschluss. In den USA oder Kanada, Neuseeland oder Australien.Daneben gibt es Farmarbeit oder Freiwilligenprojekte. Beispielsweise engagieren sich Jugendliche abseits touristischer Zentren in der Tierpflege. So werden Elefanten gepflegt, die als Lasttiere ausgenutzt wurden oder auch gestrandete Schildkröten. Auch das Studieren im Ausland ist ein Thema. Als Schnupperstudium zur Orientierung nach der Matura oder als reguläres Semester an einer ausländischen Universität.Wie all das genau funktioniert, wurde den SchülerInnen in Schlanders aus erster Hand von AIFS erklärt. AIFS steht für American Institute for Foreign Study, ist seit 1964 aktiv und hat seinen Sitz in Bonn und Wien. Auch in Bozen gibt es eine Kontaktperson. Alle Infos dazu und zu den Angeboten sind auf der Homepage www.aifs.de zu finden. Das nächste Info-Event findet am 11. März 2020 im Jugendzentrum Jungle in Meran statt.Josef Bernhart

