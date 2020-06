Benedict Cumberbatch ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Der britische Schauspieler kommt am Dienstagabend ins Fernsehen – in der Rolle eines verzweifelten Vaters in „Ein Kind zur Zeit“. Daher haben wir Benedict Cumberbatch zum „Star der Woche“ des neuen „Dolomiten-Magazins“ gemacht. Außerdem erfahren Sie dort Interessantes über das Sommerwetter, über Hunde und Bücher, über Freizeitmöglichkeiten und über so einige Südtirolerinnen und Südtiroler.