Museums uniting a divided world Museen vereinen eine geteilte Welt : Das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstags unterstreicht die wichtige Rolle von Museen in Zeiten globaler Herausforderungen. Sie bauen Brücken zwischen Generationen, Kulturen und Lebensrealitäten.<BR \/><BR \/>Auch das Schreibmaschinenmuseum greift dieses Thema auf und lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein: In Zusammenarbeit mit der Sektion Partschins des Alpenvereins Südtirol wird das Buch Die Julius-Payer-Hütte von Karin Ortler vorgestellt, erschienen 2025 zum 150-jährigen Jubiläum der Hütte.<BR \/><BR \/>Die Autorin, deren Familie die Hütte seit über 100 Jahren führt, schildert deren Geschichte von der Errichtung 1875 über den Alpintourismus im Ortlergebiet bis hin zur Rolle im Ersten Weltkrieg und dem Alltag der Hüttenwirt:innen. Historische Fotos, Dokumente und Zeitzeugenberichte machen die Darstellung lebendig. Auch Ehrengäste und Zeitzeugen sowie Protagonisten des Buches geben Einblicke.<BR \/><BR \/>Für alle kleinen Gäste wird den ganzen Tag über das neue Stickerheft des Museumsverbandes verteilt: in allen teilnehmenden Museen gibt es dazu einen Aufkleber, der direkt ins Heft geklebt werden kann.<BR \/><BR \/>Beginn ist am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr. Anschließend ist das Museum bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.