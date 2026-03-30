Das abwechslungsreiche Programm startete mit einer Stadtführung, die den historischen und urbanen Kontext Bozens näherbrachte. An der Eurac Research stellte das Institut für Public Management seine Arbeit und Rolle im institutionellen Gefüge Südtirols vor. Ein weiterer Programmpunkt führte die Gruppe ins Konservatorium Claudio Monteverdi , wo Organisation und Ausbildungssystem präsentiert wurden, musikalisch abgerundet durch ein Duett zweier Masterstudentinnen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Am Nachmittag standen aktuelle Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung im Fokus: Ein Seminar zum Thema Government as a Platform beleuchtete die Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Zudem setzten sich die Studierenden im Dokumentationszentrum des Siegesdenkmals mit der Geschichte Südtirols auseinander.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Weitere Stationen waren Vorträge zu Südtirols Autonomie, zum Employer Branding im öffentlichen Dienst sowie ein Besuch im Südtiroler Landtag, wo Einblicke in die Landespolitik gegeben wurden. Den Abschluss bildete ein Beitrag zur Stadtentwicklung und zum Konzept der Zeiten der Stadt der Stadt Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Studienexkursion bot nicht nur praxisnahe Einblicke, sondern stärkte auch den Austausch zwischen Forschung, Lehre und Institutionen in Südtirol, der sich inzwischen bewährt und etabliert hat.