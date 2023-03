Berlusconi-Musical wird uraufgeführt

Die Rolle des Protagonisten übernimmt der Schauspieler Sebastien Torkia, der bereits im Musical „Mamma Mia“ aufgetreten ist.Das Musical „Berlusconi“ porträtiert den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten von seiner Jugend als Musiker an Bord von Kreuzfahrtschiffen bis zu seinem politischen Debüt 1994, als er sich selbst als „Jesus Christus der Politik“ bezeichnete.Im Rampenlicht stehen die vielen Etappen in Berlusconis Karriere als Unternehmer und Politiker, aber auch seine Freundschaft zu Prominenten – darunter der russische Präsident Wladimir Putin, der vom Schauspieler Gavin Wilkinson verkörpert wird.Das Musical kreist darum, wie Berlusconi mit Macht umgeht. Musik und Texte stammen von Ricky Simmonds und Simon Vaughan, die seit Jahren gemeinsam Musicals schreiben, nachdem sie sich als Kinder am Set von „Grange Hill“, einer britischen Kinderfernsehserie, kennen gelernt hatten.Das Publikum bekommt mehrere Musikstücke wie „For Italy“, „Bunga Bunga“, „Zum Glück gibt es Silvio“ und „My Weekend with Wladimir“ zu hören. Berlusconi war bereits Protagonist des Films „Loro“ des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino. Darin persifliert der Oscarpreisträger das Leben Berlusconis im Zeitraum zwischen 2006 und 2010.