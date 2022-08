Besondere Momente einfangen

Bedürftigen, Menschen mit Beeinträchtigungen, einsamen oder alten Leuten besondere Momente in Gemeinschaft schenken und ermöglichen – dies ist das Anliegen der Initiative „Wippal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ (die „Dolomiten“ berichteten). In regelmäßigen Abständen die Steuerungsgruppe der Initiative besondere Augenblicke.Am ersten Augustwochenende war es dann wieder soweit und in aller Früh, noch vor Anbruch des Tages, traf sich eine Gruppe von rund 70 bis 80 Leuten an der Talstation der Bergbahnen Ratschings Jaufen GmbH. Gekommen waren Menschen im Rollstuhl, Senioren über 65, Kinder, Menschen mit Beeinträchtigung, Alleinerziehende und Männer oder Frauen, die gerade schwierige Zeiten durchleben.Unterstützt wurde die Gruppe von zahlreichen Freiwilligen des Weißen Kreuzes, von Mitgliedern der Bergrettung Ratschings, von der Feuerwehr Innerratschings, von Beamten den Carabinieri Ratschings, vom Militär sowie von Mitgliedern der Bergrettung der Finanzwache.Mit dabei waren auch Josef Schimmel, der Präsident der Bergbahnen Ratschings Jaufen GmbH und Günther Volgger (Hotel „Plunhof“). Mit dabei war dieses Mal erstmals auch der Wünsche-Wagen – ein Gemeinschaftsprojekt des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und der Caritas Diözese Bozen-Brixen. Im Wünsche-Wagen fuhr Herr Leopold mit, ein älteren Herr, der sich über diese besondere Gelegenheit freute.Um 5 Uhr früh fuhr die Gruppe mit der Bahn der Bergbahnen Ratschings-Jaufen zur Bergstation, von der aus sie in einer halben Stunde zum Rinnersee wanderten. Dort erlebten und bestaunten die Teilnehmer gemeinsam den Sonnenaufgang.In Anschluss fanden sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Frühstück auf der Bergstation ein – hervorragend und mit viel Liebe vorbereitet von den Bäuerinnen und dem HGV Ratschings. Unterstützt wurden sie dabei von Julius Meinl Italien, dem Milchhof Sterzing, der Firma Gramm AG, der Firma Viropa Import GmbH, Pardeller Brot Manifaktur GmbH, Ossanna GmbH, Rauch Fruchtsäfte und Wörndle Interservice GmbH.Gäste waren zudem Norbert Rier von den „Kastelruther Spatzen“ und der Schauspieler und Kabarettist Lukas Lobis. Sie sorgten für gute Stimmung.Angetan vom reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zeigten sich STA-Direktor Joachim Dejaco, die Bezirkspräsidentin Monika Reinthaler, der Bürgermeister von Ratschings, Sebastian Helfer, sowie Verena Überegger, Bürgermeisterin von Freienfeld.Die Mitglieder der Steuerungsgruppe „Wipptal der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“, Carmen Turin, Josef Turin, Helmut Messner, Florian Mair, Fritz Karl Messner und Christian Schölzhorn bedankten sich bei allen Teilnehmer und all jenen die diesen besonderen Momenten ermöglichten.Am 3. September plant die Initiative „Wipptal, kleiner Bezirk mit dem großen Herzen“ eine Besichtigung der Festung Franzensfeste. www.zeitschenken.it