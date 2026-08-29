Damit hat sich die passionierte Taucherin aus dem Passeiertal nicht nur ihren Kindheitstraum verwirklicht, sondern gibt ihn auch an viele Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene weiter – Frauen wie auch Männern. <BR \/><BR \/>Schwerelos, lautlos und ein wenig verträumt gleitet Bettina Marth (46) durchs Wasser. Ihre beiden Füße stecken in einer großen Flosse, damit bewegt sie sich im Stile eines mysteriösen Unterwasserwesens fort. Halb Fisch, halb Frau, ist man beim ersten Hinschauen zu denken geneigt. Aber nein, die in einem ihrer Videos entnommene Szenerie offenbart die tatsächliche Natur dieser ungewöhnlichen Erscheinung: Bettina macht auf Meerjungfrau. <BR \/><BR \/>„Diese Unterwasserwelt hat mich schon als Kind wie magisch angezogen. Zeitlebens habe ich mich von meinem großen Traum nie abbringen lassen und so darf ich heute meine Idee vom Meerjungfrauen-Dasein voll und ganz auskosten“, sagt sie. Damit bezieht sie sich nicht nur auf das reine Abtauchen mit der ansehnlichen Monoflosse, sondern auch auf das Vermitteln der Wesensart dieses – wie nur sollte man es bezeichnen – ungewöhnlichen maritimen Geschöpfs. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352850_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu diesem Zweck hat die weltgewandte Passeirerin, die jahrelang rund um den Globus als Tauchlehrerin gearbeitet hat, in Padua einen speziellen Lehrgang mit abschließender Prüfung abgelegt, um hierzulande ihre Kenntnisse über Meerjungfrauen vollumfänglich weitergeben zu können.<BR \/><BR \/> Und siehe da, mit dieser Initiative rennt sie offene Türen ein, denn die Nachfrage ist groß. „Ich bin nun seit bald einem Jahr als zertifizierte Meerjungfrauen-Ausbilderin tätig und habe in diesem Zeitraum etwa 100 Personen in das Metier eingewiesen“, beziffert sie ihre Tätigkeit. Diese übt sie in den Sommermonaten in mehreren öffentlichen Schwimmbädern (Meraner Lido, St. Leonhard, Partschins) sowie in Hotels aus. Möglich macht es die Zusammenarbeit mit dem Tauchclub Top Dive Meran, Präsident Markus Waibl unterstützte Bettina Marth sogleich in ihrem Anliegen. <h3>\r\nReges Interesse in Südtirol auch von Erwachsenen<\/h3>Längst nicht nur Mädchen wollen sich eine Monoflosse überstülpen, auch Burschen und sogar viele Erwachsene möchten sich zumindest einmal als Meerjungfrau versuchen. Beziehungsweise als antiker Gott des Meeres. „Natürlich gibt es auch für das männliche Geschlecht die passenden Utensilien, beispielsweise können sie mit einem Dreizack den Poseidon mimen“, führt Bettina aus. Viele Teilnehmer würden mit der Monoflosse auf einen speziellen Moment hinarbeiten – etwa einen Junggesellenabschied oder ein originelles Geburtstagsgeschenk. Das rege Interesse für diese in Südtirol wohl kaum bekannte Wassersportart dürfte wohl genauso erstaunen wie die Tatsache, dass mit Bettina Marth mitten in den hohen Bergen des Passeiertals eine professionelle Meerjungfrau beheimatet ist. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352853_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWie – bei allen Meeresungeheuern – ist sie denn bloß darauf gekommen?<\/h3> Die Passeirerin erzählt: „Schon als kleines Kind fühlte ich mich wie magisch vom Element Wasser angezogen, schon damals wollte ich sein wie Arielle. Das habe ich auch gerne in der Schule erzählt, natürlich konnten meine Mitschüler darüber nur lachen. Später, mit 20 Jahren, machte ich meinen ersten Schnuppertauchkurs auf Elba. Als ich das erste Mal wieder aufgetaucht bin, war mir klar, dass es genau das ist, was ich in meinem Leben machen will. Somit habe ich die Ausbildung zur Tauchlehrerin gemacht und als solche mehr als zehn Jahre in verschiedensten Ländern wie Ägypten, Australien, Kanada und Thailand gearbeitet. Auch das Apnoe-Tauchen habe ich dann für mich entdeckt und schließlich kam ich wieder zum Mermaiding mit der großen Monoflosse zurück. So hat sich der Kreis geschlossen, nun kann ich meinen Kindheitstraum hier im Passeiertal leben.“<BR \/><BR \/>Nach all den Jahren in fernen Ländern ist sie schließlich nach Südtirol der Familie wegen zurückgekehrt. „Mein Mann Andreas ist ebenfalls hier beheimatet, er teilt mit mir die Liebe zum Tauchen“, sagt die 46-Jährige. Andreas ist Tauchlehrer, er zählt auch zum festen Team der Wasserrettung Meran. Zusammen haben die beiden Wasserratten eine Tochter, Zaira. Fast überflüssig zu erwähnen, dass sie die Passion ihrer Eltern geerbt hat. Folglich gleitet sie gerne als Meerjungfrau durch die heimischen Schwimmbäder und lädt mitunter auch Freundinnen zu einem Tauchgang ein. <h3>\r\nRisiken dürfen nicht unterschätzt werden<\/h3>Was elegant und einfach aussieht, birgt jedoch nicht zu unterschätzende Risiken. Der Umgang mit der bis zu 15 Kilo schweren Monoflosse bei gleichzeitigem Luftanhalten müsse mit Bedacht geübt werden. Wer einfach nur sein Kind mit einer Monoflosse ins Schwimmbad schickt, riskiere Panikattacken oder einen Unfall. Umso wichtiger sei ein vorsichtiges Herantasten unter professioneller Anleitung, weiß Bettina.<BR \/><BR \/>Weltweit erfährt das Mermaiding, wie die Trendsportart in der Fachsprache bezeichnet wird, großen Zuspruch. Das Phänomen ist vor allem in den USA und in Asien weit verbreitet, Florida gilt als Welthauptstadt der Meerjungfrauen und hat haufenweise Ausbildungen, Besonderheiten und Unterwassershows zu bieten. Tourismusfachleute bezeichnen Mermaiding als einen der bemerkenswertesten Reisetrends des aktuellen Jahres, als Gründe werden ziemlich unterschiedliche Aspekte genannt: die elegante Fortbewegung im Wasser, das sportlich anspruchsvolle Ganzkörpertraining, die Faszination für ein Fabelwesen, der Spaß am Unterwasser-Modelling sowie die Sehnsucht, der irdischen Welt mit all ihren Krisen und Problemen zu entfliehen. Einfach mal abtauchen und alles hinter sich lassen. <BR \/><BR \/>Eine wichtige Komponente betrifft den Sinn für Schönheit und Ästhetik. Viele Meerjungfrauen legen großen Wert auf ihre äußere Erscheinung, entsprechend investieren sie ihre Ersparnisse nicht nur in eine ansehnliche Monoflosse, sondern auch in Schminke, Kostüme und Glitzer. Aufträge für Fotoshootings sowie eine treue Gefolgschaft in den sozialen Medien sind oftmals die logische Konsequenz. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bettina Marth kann damit weniger anfangen, ihr Hauptaugenmerk gilt seit jeher der sportlichen Seite. „Die Ausbildung setzt hartes Workout voraus, man arbeitet mit Bauch und Rücken und schwimmt die ganze Zeit im Delphinstyle“, gibt sie zu bedenken. Deshalb reiche für angehende Meerjungfrauen eine Stunde im Wasser vollkommen aus. Vom Mermaiding einmal abgesehen, hält sie es für wichtig, Kinder frühzeitig mit dem Element Wasser vertraut zu machen und ihnen die elementaren Schwimmtechniken beizubringen. Davon könne man ein ganzes Leben lang profitieren. Und dann entfährt ihr noch ein Satz, der ihre Grundhaltung treffend zum Ausdruck bringt: „Man muss einmal getaucht sein, um gelebt zu haben.“ Und man muss wohl einmal mit einer Monoflosse getaucht sein, um diese Meerjungfrauen-Faszination zu verstehen.