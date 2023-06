Bevor Sie in den Urlaub fahren: Tipps, um Einbrüche zu vermeiden

Energie sparen während Ihres Urlaubs

Einbrecher nutzen gerne die Zeit, in dem Haus- und Wohnungsbesitzer im Urlaub sind. Um nach der Rückkehr aus dem Urlaub eine unliebsame Überraschung zu vermeiden, sollten sie vor ihrer Reise folgende Vorkehrungen treffen, wie die VZS betont.Um sich vor unliebsamen Gästen zu schützen, sollten Fenster- und Balkontüren gut verschlossen und gekippte Fenster auf jeden Fall vermieden werden. Beim Verlassen der Wohnung sollten die Haus- und Wohnungstüren, sowie sämtliche Kellertüren, die ins Freie führen, abgesperrt werden.Die Abwesenheit sollte nicht offensichtlich gezeigt werden, insbesondere nicht in den sozialen Netzwerken. Durch das Hochladen von Fotos gibt man aller Welt bekannt, dass man nicht zu Hause ist. Auch das Simulieren der Anwesenheit mit altbewährten Zeitschaltuhren oder durch moderne Technik, kann so manchen Einbrecher abschrecken.Ein Rundgang uns Haus ist dabei behilflich möglich Einstiegshilfen ausfindig zu machen. Leitern, Staffeleien und dergleichen sollten sicher wegesperrt werden.Kühlgeräte und Gefriergeräte sollten bei Möglichkeit vor dem Urlaub geleert werden. Werden die Geräte während der Urlaubszeit auch abgeschaltet, kann zusätzlich einiges an Strom eingespart werden. Aber Achtung: Die Gerätetüren sollten in diesem Fall geöffnet bleiben, um eine Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.Alle Kleingeräte, wie Computer, Drucker, Fernseher, Stehleuchten, elektrische Zahnbürsten und dergleichen sollten nicht nur ausgeschaltet, sondern komplett vom Stromnetz getrennt werden. Auf diese Weise können unnötige Stromverbräuche vermieden werden.Auch der Elektroboiler sollte vor Antritt der Reisezeit ausgeschaltet werden. Nach dem Urlaub sollte er dann aus hygienischen Gründen einmal richtig aufgeheizt werden (mindestens auf 65 Grad).