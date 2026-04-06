Egal ob stimmungsvolle Schnappschüsse, lustige Szenen oder kurze Videos: Zahlreiche Leserinnen und Leser sind dem STOL-Aufruf gefolgt und haben uns ihre schönsten Ostermomente zukommen lassen.<BR \/><BR \/><b>Klicken Sie sich durch die schönsten Bilder der STOL-Leser:<\/b><BR \/><embed id="dtext86-74239671_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><i>Hier ein Videobeitrag von Martina Pircher.<\/i><BR \/>\n\n<video-jw video-id="uSfoDQ3i"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Schickt uns euer schönstes Foto oder Video und werdet Teil unserer großen Ostergalerie.<BR \/><BR \/><b>Einfach an<\/b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a>.