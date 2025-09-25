Am Sonntag wurde dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit dem gesamten Team sowie wichtigen Wegbegleitern gefeiert – als Dankeschön an all jene, die Biokistl über die Jahre unterstützt und mitgestaltet haben.<BR \/><BR \/>Die Feier fand auf einem historischen Ansitz im Herzen von Lana statt. Bei Aperitivo und anschließendem Mittagessen herrschte eine festliche und zugleich familiäre Atmosphäre. Strahlendes Wetter und gute Stimmung machten den Tag zu einem besonderen Erlebnis.<BR \/><BR \/>In den vergangenen 25 Jahren hat sich Biokistl von einem kleinen Pionierprojekt zu einem festen Bestandteil der Südtiroler Biolandschaft entwickelt. <BR \/><BR \/>Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne den Einsatz und die Treue vieler Menschen nicht möglich gewesen. Das Jubiläum war daher nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch zum Innehalten, um auf die gemeinsam gemeisterten Herausforderungen zurückzublicken – und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.