Die Resonanz auf die Ausschreibung war erneut groß. Aus den knapp 90 eingereichten Vorschlägen wurden vier kreative Entwürfe ausgewählt, die nun zur öffentlichen Abstimmung stehen. Die diesjährigen Etiketten stammen von Hansi Marcher aus Latsch, Maika Höhle und Dominik Hell aus Neumarkt, Marc Mendini aus Meran sowie Rosmarie Pürgstaller aus Auer.<BR \/><BR \/>Auch bei den Weinen gibt es heuer eine Besonderheit: Der Lumina Cuvée Weiß 2025 stammt aus den höchstgelegenen Weinbergen der Kellerei Kurtatsch auf 700 bis 900 Metern Meereshöhe. Weißburgunder und Chardonnay bilden die Basis, ergänzt durch Müller-Thurgau und Sauvignon. Kühle Dolomit-Kalkböden und geringe Erträge verleihen ihm Frische, eine komplexe Aromatik und besondere Trinkfreude. <BR \/><BR \/>Der Lumina Merlot Riserva 2021 kommt dagegen aus einer der wärmsten und tiefsten Lagen der Kellerei. Warme Tage, kühle Nächte und sandige Lehmböden schaffen ideale Bedingungen für diesen vielschichtigen Merlot. Der exklusiv für „Südtirol hilft“ erzeugte Wein reifte ein Jahr im Barrique und anschließend drei Jahre in der Flasche. <BR \/><BR \/>Bis Sonntag stehen die Etikettenpaare zur Abstimmung auf den beiden Radio-Apps von Südtirol 1 und Radio Tirol zur Verfügung. Das meistgewählte Etikettenpaar wird die Lumina-Weine 2026 schmücken. Der Benefizwein verbindet damit erneut Genuss, Kreativität und Hilfe für Menschen in Südtirol, denn sieben Euro pro Flasche werden zugunsten von Südtirol-hilft gespendet. <BR \/><BR \/>„Wir haben vier kreative Entwürfe ausgewählt, die zu den diesjährigen Weinen passen und jetzt zur Abstimmung stehen“, betont Heiner Feuer, Präsident Südtirol-hilft.<BR \/><h3>\r\nViele originelle Etikettenvorschläge standen zur Auswahl<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1365999_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366002_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366005_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366626_image" \/><\/div>