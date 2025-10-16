Silvia Schifferle, die ehrenamtlich unzählige Flyer verteilt und Plakate aufgehängt hat, bringt es auf den Punkt: „Der Blaulichttag in Sterzing ist meiner Meinung nach sehr wichtig, vor allem für Kinder, für Menschen mit Behinderung oder auch für Menschen, die nicht von hier sind. An diesem Tag sind alle Einsatzkräfte des Wipptales, die jeden Tag für unsere Sicherheit sorgen, die uns unterstützen, wenn wir verletzt sind, oder die einen Brand löschen. Ob im Tal oder auf dem Berg – sie sind überall im Einsatz und unterstützen uns. Das sollte dieser Tag jedem von uns bewusst machen. Und wenn wir irgendwo ein Blaulicht sehen, sollen wir keine Angst haben, sondern wissen: Das sind die Guten, die uns helfen.“<BR \/><BR \/>Ein großes Dankeschön an Silvia Schifferle für ihren großartigen Einsatz und ihr Engagement für dieses besondere Event!<BR \/><BR \/>Kommt vorbei, trefft unsere Heldinnen und Helden des Alltags und erlebt spannende Einblicke in ihre Arbeit.