Schwarzer Schuber und Einband, ein grau skizzierter Bonsai vor einer roten Sonne und eine leuchtend silberne Schrift: Das Buch „Aki Ten“ des Bonsai Clubs Brixen, das Anfang November erhältlich ist, wirkt sowohl außen als auch innen edel. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234665_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir wollten etwas Wertvolles gestalten, eine schöne Erinnerung an die vergangenen vier Ausstellungen in Brixen“, betont Bonsai-Club-Präsident Helmut Bachmann. <BR \/><BR \/>Und das ist ihnen gelungen. Auf 280 Seiten werden nicht nur die ausgestellten Bonsais der vergangenen „Aki Ten“ gezeigt – allesamt im Studio mit viel Liebe zum Detail drapiert und von Profifotografen fotografiert – sondern auch vergangene Referenten aus aller Welt vorgestellt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Selbst verfasste Haikus der Club-Mitglieder lockern das Buch auf und regen zum Nachdenken an. Neben den Bonsai-Bäumen werden auch die ausgestellten Schalen des Ceramic-Contests gezeigt. „Es ist ein Buch, das in seiner Ausführung und Gestaltung einzigartig in Europa ist“, freut sich Bachmann. So umfassende Werke gebe es sonst nur in Japan – und jetzt auch in Südtirol.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234671_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die ausgewählten Bäume sind ein Vorbild an Präsentation und Ausführung, alles muss stimmen – auch die Akzentpflanze, Kusamono genannt. „Mit dem Beisteller, also dem Kusamono, wird die Natur weiter imitiert: Es handelt sich um eine Graskomposition, die auch in der wahren Natur in der Nähe der Baumart zu finden wäre. Aber auch kleine Statuen von Menschen oder Tieren können das Bild vervollständigen“, erklärt Bachmann. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und auch das Buch soll ein Gesamtbild der vergangenen Ausstellungen wiedergeben. Das auf 300 Stück limitierte und in drei Sprachen verfasste Werk dient vor allem als Präsent für Referenten der künftigen „Aki Ten“, ist aber auch auf der Ausstellung am kommenden Wochenende erhältlich.<BR \/><BR \/> Diese findet am 8. und 9. November im Forum Brixen statt. „Wir haben auch heuer wieder tolle Referenten aus vielen verschiedenen Ländern, darunter einen der erfolgreichsten Bonsai-Gestalter aus Spanien, aber auch Keramikkünstler aus Frankreich und viele mehr“, freut sich Bachmann.