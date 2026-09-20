Seit 2009 fertigt Günther Mall in seiner Werkstatt in der Bozner Goethestraße die Verdienstorden und Großen Verdienstorden an, die Südtirol an Persönlichkeiten außerhalb des Landes verleiht, die sich besondere Verdienste um das Land erworben haben. <BR \/><BR \/>Der Große Verdienstorden des Landes Südtirol und der Verdienstorden des Landes Südtirol versammeln einige der prominentesten Freunde des Landes. Seit 2008 wird die höchste Auszeichnung Südtirols an Persönlichkeiten außerhalb des Landes verliehen, die sich besondere Verdienste um das Land erworben haben. Verliehen werden sie traditionell am 5. September, dem Jahrestag des Pariser Abkommens – zuletzt überreichte sie Landeshauptmann Arno Kompatscher zwei Große Verdienstorden an die Staatsoberhäupter von Italien und Österreich, Sergio Mattarella (85) und Alexander Van der Bellen (82). <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie trugen sich damit in eine Liste ein, die sich wie ein Who’s who der europäischen Politik und Kultur liest: Kaisersohn Otto von Habsburg, Spitzenpolitiker Romano Prodi (87), Staatspräsident Giorgio Napolitano, Bundespräsident Heinz Fischer (87), Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (81), Schriftstellerin <?O_Fett><?_O_Fett>Francesca Melandri (62), Stardirigent Claudio Abbado, Spitzenpolitiker Alois Mock und FUEN-Präsident Hans Heinrich Hansen (88) gehören dazu. Mit dem Grödner Musikgenie Giorgio Moroder findet sich auch ein Südtiroler Weltstar unter den Geehrten mit einem Großen Verdienstorden.<BR \/><BR \/>Doch bis ein Verdienstorden des Landes Südtirol in der Schatulle liegt oder ein Großer Verdienstorden auf blauem Hintergrund gerahmt ist, hat er einiges hinter sich. Denn was am Ende elegant und selbstverständlich aussieht, ist das Ergebnis von Präzisionsarbeit, Erfahrung – und erstaunlich viel Handarbeit.<h3>\r\nBozner Handwerk seit 1958<\/h3>Der Mann, der seit 2009 handwerklich hinter den Verdienstorden steht, ist Goldschmied Günther Mall (Jahrgang 1955). Seine Werkstatt gehört zu den traditionsreichen Bozner Handwerksbetrieben. Die Geschichte des Familienunternehmens reicht bis November 1958 zurück: Damals gründete Eduard Mall aus Kaltern nach seiner Ausbildung beim Wiener Goldschmied Ferdinand Schubert eine eigene Werkstatt am Bozner Obstmarkt. Mitte der 1960er-Jahre übersiedelte der Betrieb in die nahe Goethestraße. Ehefrau Rosa stand jahrzehntelang hinter der Ladentheke. <BR \/><BR \/>Günther Mall begann 1970 als Lehrling im Familienbetrieb, gleichzeitig bildete er sich in verschiedenen bedeutenden Goldschmiederegionen fort – unter anderem in Florenz, Gallarate, Valenza, Padua und Pforzheim. Dort lernte er Entwurf, Anfertigung und Umarbeitung von Schmuck und Juwelen. 1977 stieg Günther in das Geschäft ein, 2001 übernahm er gemeinsam mit seiner Frau Renata Werkstatt und Geschäft – und er machte sich einen hervorragenden Namen mit seiner filigranen Handarbeit, den Unikaten und den handwerklich anspruchsvollen Sonderanfertigungen.<h3>\r\nWeit über 50 Orden angefertigt<\/h3> Genau diese Spezialisierung führte auch zu einem besonderen Auftrag des Landes Südtirol. Seit 2009 hat Günther Mall insgesamt weit über 50 Verdienstorden für das Kabinett des Südtiroler Landeshauptmanns angefertigt. Für Mall ist es jedes Mal ein ganz besonderer Auftrag, den er „mit Passion“ ausführt. Welche Orden ihm ganz besonders am Herzen liegen? „2012 erhielten die Präsidenten Giorgio Napolitano und Heinz Fischer meine Orden“, schildert der Goldschmied. Nun folgte das zweite Präsidentenpaar Sergio Mattarella und Alexander Van der Bellen. <BR \/><h3>\r\n80 Arbeitsstunden für zwei Orden<\/h3>Was im Meraner Kursaal in Gold (Orden) und Silber (Kette) glänzte, musste zunächst als feinste Struktur angelegt werden. In etwa 80 Stunden Handarbeit wurden die beiden Auszeichnungen nach fixem Modell gegossen (zunächst in Wachs, später in 750er- Gold), gepresst, geschliffen, geglättet, bei bis zu 1.000 Grad gebrannt, poliert, gelötet – Wappen, Schale, Aufhänger und kleinste Konturen mussten exakt stimmen. „Es bedarf stets mehrerer Versuche, bis Form, Gewicht und Dichte passen“, so der Künstler. Ganz besonders schwierig: die beiden filigranen Tiroler Adler, die die Orden zieren. Zuletzt wurden die insgesamt 80 Kettenglieder in Silber je Orden gefertigt. „Ein Orden verzeiht wenig: Was im Entwurf nur ein winziger Fehler ist, kann sich später deutlich zeigen“, erklärt Mall. Manchmal genügt ein winziger Kratzer, ein Staubkorn oder eine kaum sichtbare Unregelmäßigkeit – und das Stück landet wieder auf dem Arbeitstisch.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach vielen Stunden liegt er dann da, der Orden: glänzend, makellos, bereit für seinen großen Auftritt. Und in den Händen von Staatspräsidenten, Regierungschefs oder einem berühmten Künstler wird aus der handwerklichen Arbeit in einer kleinen Goldschmiedewerkstatt in Bozen plötzlich große Weltgeschichte. Es könnten allerdings die letzten Orden aus den Händen von Günther Mall gewesen sein, denn der Bozner Goldschmied denkt laut über den Ruhestand nach.