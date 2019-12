Bozner Hockeyspieler erfreuen kleine Patienten im Bozner KH

Es war ein besonderer Tag für einige Akteure des Eishockeyteams HCB Südtirol: Am Dienstagnachmittag statteten die weißroten Stürmer Marco Insam, Daniel Frank und Angelo Miceli in Begleitung von Maskottchen Mr. Fox den in der Pädiatrie des Bozner Krankenhauses liegenden Kindern einen Besuch ab.