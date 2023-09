Brad Pitt: Motorrad-Trip in Südtirol

Kein Film mit Ötzi

Vor dem Abflug zu Gast in Jenesien

Magdalena Gasser vom Gasthaus Tomanegger mit Brad Pitt. - Foto: © Josef Innerhofer

Seit Montag war Pitt im Land – lange wurde spekuliert, ob beruflich oder privat. Wie der zweifache Oscargewinner gestern seinen Fans bei seiner Abreise am Flughafen aber erzählte, war er für einen Motorrad-Trip durch die Dolomiten hier und nächtigte im Hotel Forestis in Brixen.Auch auf die Spekulationen hin, dass Pitt den Kurzurlaub für einen Filmdreh genutzt haben könnte, erklärte der Hollywoodschauspieler (er hat ein Tattoo von Ötzi, dem Mann aus dem Eis, auf seinem rechten Arm): „Nein, nein, ich möchte keinen Film über Ötzi machen.“Gestern um die Mittagszeit statteten Pitt und sein Begleiter mit ihren Motorrädern dem Gasthaus Tomanegger in Jenesien einen Besuch ab.Dem Schauspieler wurden dabei Apfelstrudel und Capuccino serviert, wie Magdalena Gasser vom Gastshaus Tomanegger in der „Zett“ erzählt.