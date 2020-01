Brad und Jen heizen die mediale Gerüchteküche an

US-Schauspieler Brad Pitt (56, „Ad Astra“) ist am Sonntag von der amerikanischen Schauspielergewerkschaft für seine Nebenrolle im Kinofilm „Once Upon a Time in Hollywood“ mit dem Screen Actors Guild Award (SAG) ausgezeichnet worden.





Im Publikum applaudierte auch Ex-Frau Jennifer Aniston (50, „Friends“), mit der Pitt von 2000 bis 2005 verheiratet war. Aniston selbst erhielt einen Preis für die beste weibliche Hauptrolle in der Apple-TV-Plus-Serie „The Morning Show“.Die Auszeichnungen interessiert jedoch kaum jemanden mehr. Weitaus interessanter scheint der Moment nach der Verleihung, als die beiden sich gegenseitig beglückwünschten.Und tatsächlich: Das Grinsen über alle 4 Ohren ist nicht zu übersehen.Ebenfalls viral ging ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Brad Pitt Anistons Dankesrede hinter der Bühne verfolgt.US-Medien verlauten, die beiden hätten schon längst wieder zueinander gefunden, das Magazin „OK!“ will sogar wissen, dass Brad und Angelina Jolies Kinder dem Paar bereits ihren Segen gegeben hätten.Im Internet wird wild spekuliert, vor allem über das Foto hinter der Bühne, als Jennifer Aniston sich wegdreht und Brad Pitt ihre weiterhin Hand festhält.In den sozialen Medien wurde das Foto unter anderem mit „Tja Brad, du hättest sie nie gehen lassen sollen“ kommentiert.2005 war die Ehe zwischen Pitt und Aniston in die Brüche gegangen, nur kurz darauf war der Schauspieler mit Angelina Jolie zusammen.Die beiden hatten am Set von „Mr. und Mrs. Smith“ zueinander gefunden, 2016 trennte sich das Paar wieder.Nachdem sich auch Jennifer Aniston 2017 von ihrem Ehemann Justin Theraux trennte, sind beide nun wieder Single – oder, wenn man den US-Medien Glauben schenken will, vielleicht auch nicht mehr.Ein offizielles Dementi – oder eine Bestätigung – gibt es nicht.

dpa/stol