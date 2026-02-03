Die Besucher erwartet eine gelungene Mischung aus traditioneller Brass-Band Literatur, virtuosen Solowerken und unterhaltsamen Arrangements, die für Stimmung sorgen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Uraufführung eines eigens komponierten Eröffnungsstückes von Tobias Psaier (aus Teis, Villnöss) das exklusiv für diese Konzerte entstanden ist. Damit setzt die Brass Band Wipptal ein starkes Zeichen für musikalische Innovation und regionale Kreativität.<BR \/><BR \/>Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Patrick Gruber, der mit seiner Erfahrung und Leidenschaft für die Brass-Band-Szene den Musikerinnen und Musikern zu Höchstleistungen verhilft. Unter seiner Führung verspricht das Ensemble ein Klangerlebnis, das sowohl Kenner als auch Neulinge begeistert.<BR \/><BR \/>Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil dieses besonderen musikalischen Ereignisses zu sein. Die Brass Band Wipptal steht für Spielfreude, Präzision und Emotion – erleben Sie zwei Abende voller Energie und musikalischer Leidenschaft im Herzen des Wipptals!<BR \/><BR \/>Reservierungen (freie Platzwahl) beim Tourismusverein Sterzing online unter www.sterzing.com oder telefonisch unter 0472 765 325.