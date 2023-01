Brief eines Jungen an Enzo Ferrari nach 37 Jahren erhalten

Vor einigen Monaten kam ein Brief von der Ferrari-Geschäftsführung

Diego hatte für seinen Sohn ein maßstabsgetreues Modell eines Ferrari-Formel-1-Wagens mit Verbrennungsmotor gebaut und ihn dann überredet, an Enzo Ferrari zu schreiben, um ihn um einige fehlende Originalaufkleber zu bitten, damit das Modell dem Original ähnlicher wird, und um vielleicht die Fabrik zu besichtigen.Vor einigen Monaten kam ein Brief von der Ferrari-Geschäftsführung, in dem David, jetzt Ingenieur in einem multinationalen Unternehmen in Verona, und Diego zu einem dreitägigen Aufenthalt in Maranello mit einem märchenhaften Programm eingeladen wurden: Übernachtung in einem Luxushotel, Abendessen in einem berühmten Restaurant, Besichtigung des Werks, Treffen mit der Geschäftsführung, natürlich mit Transfer in Ferraris.„Die Unternehmensleitung“, so David gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“, „wollte einen Werbefilm drehen und 3 “ehemalige Kinder„ einladen, die die Fabrik besuchen und ihre Geschichte erzählen sollten. Sie wählten das Jahr '85 und sichteten mehr als zweitausend Briefe.Bei ihrem Besuch in Maranello erfuhren David und Diego, dass Enzo Ferrari den Brief des Kindes beantwortet hatte, wie er es mit allen Briefen tat, die er erhielt, dass aber die Antwort wegen auf dem Postweg nach Leifers vermutlich verloren gegangen war. Sie erhielten deshalb nun eine Kopie des Briefes.