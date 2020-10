Brigitte Foppa: Sie mag es grün in jeglicher Hinsicht

Grün ist ihre politische Farbe, grün ist aber auch ihr Daumen: Brigitte Foppa liebt den eigenen Garten, in dem sie Ruhe findet und wo sie sich auch ordentlich austoben kann, wenn es Ärger gibt. „Jäten“, verrät sie, „hilft dann besonders gut.“Das in Montan wohnhafte Energiebündel wird im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem das größte TV-Programm Südtirols und viele interessante Beiträge. Bischof Ivo Muser äußert in einem ausführlichen Interview die Hoffnung, dass Allerheiligen heuer wegen Corona eine neue Wertschätzung erfährt. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Elmar Wepper gehörte lange zu den beliebtesten deutschen TV-Schauspielern – bis ihn Doris Dörrie auch zum Kino-Filmstar machte. Am Mittwoch, 4. November, ist er in „Kirschblüten & Dämonen“ auf Arte zu sehen und daher im „Dolomiten-Magazin“ unser „Star der Woche“.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds