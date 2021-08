Britische Prinzessin Charlotte macht sich für Schmetterlinge stark

Ein am Samstag über die Social-Media-Kanäle des britischen Royal-Paares verbreitetes Bild zeigte die 6-Jährige, wie sie konzentriert und vorsichtig einen Admiralfalter in der Hand hält.Damit forderten die Royals die Briten auf, sich an einer großen Schmetterlingszählung zu beteiligten. Schmetterlinge, hieß es in dem Beitrag, seien nicht nur schöne Kreaturen, sondern als Bestäuber und Teil der natürlichen Nahrungskette auch extrem wichtig für das Ökosystem.Die Zählung hatte am 16. Juli begonnen und sollte noch bis Sonntag laufen. Per App können die Teilnehmer Sichtungen von Schmetterlingen melden. Umweltschützer fürchten, dass sich ein warmer April mit anschließendem Kälteeinbruch im Mai arg auf die diesjährigen Zählen ausgewirkt haben könnte.

apa/dpa