Brixen leuchtet am Europatag in europäischen Farben

Auf Initiative des Brixner Stadtrats werden zum Europatag im Zuge des Wasser-Licht-Festivals der Dom mit einer Lichtaktion in europäischen Farben bestrahlt. Damit möchte die Gemeinde Brixen an die Werte und Grundlagen der Europäischen Union erinnern.Die Lichtinstallation drückt zudem die Solidarität mit der Ukraine aus. „Zum heutigen Europatag werden wir als Gemeinde Brixen ein weithin sichtbares Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt senden. Wir stehen an der Seite der Demokratie, der Freiheit und damit auch der Ukraine.“, so der zuständige Stadtrat für Europa, Peter Natter.