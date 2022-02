Brixen: Rote Bänke zur Erinnerung und Warnung der Opfer der Femizide

Femizide finden meistens in den eigenen 4 Wänden statt - die Frauen werden von ihrem Partner oder ihrem Ex ermordet. Gewalt gegen Frauen wird durch Ungleichbehandlung genährt, durch Diskriminierung, durch den Abbau des Sozialstaates, durch das Schweigen und Wegsehen, durch Stereotype, Einsamkeit, Gleichgültigkeit und Ignoranz, durch fehlendes Gewissen und weil viele nicht den Umgang mit den eigenen Emotionen erlernen.In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl an Femiziden und die Gewalt an Frauen. Wir müssen die Gesellschaft und die nächsten Generationen auf dieses Problem aufmerksam machen, um die Mentalität und die Kultur der Bevölkerung zu verändern.

