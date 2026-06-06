Erich Meraner hat für das Treffen mit STOL nicht das 25 Kilogramm schwere Ritterkostüm gewählt. Er kommt als Kammerdiener Leopold vom Hotel Elephant. Und der verrät bei der Erlebnisführung „Auf den Spuren des Elefanten“, dass der Kaiser Joseph II. immer inkognito als Graf von Falkenstein im „Elephant“ gastiert. Mit einem Trinkgeld in der Höhe ein Zweijahresgehalts der Bediensteten hat er sich verraten.<BR \/><BR \/>Erich Meraner und Martina Rabensteiner begleiten das Projekt der Erlebnisführungen seit seinen Anfängen. Dabei führt ein Erlebnisführer die Teilnehmer durch die Stadt, die sich durch den unerwarteten Auftritt eines Laienschauspielers plötzlich mitten in einer mittelalterlichen Szene – passend zum Thema der jeweiligen Führung – befinden.<BR \/><BR \/>„Alles was wir dabei erzählen und darstellen, ist historisch belegt“, erklärt Meraner. Bei Abweichungen wird es vom Erlebnisführer eingeordnet, etwa was die Magd wohl gefühlt haben muss, als im Zuge der Bauernaufstände 1525 „ihr“ Bauer am Domplatz hingerichtet werden soll.<BR \/><BR \/>Thematisch werden aktuell drei „große“ Erlebnisführungen angeboten: „Auf den Spuren des Elefanten“ bezeichnet Rabensteiner als Basis der Führungen, welche die Stadtgeschichte abwechslungsreich erleben lässt. „Hexen, Henker und Halunken“ führt in die Welt der Brixner Verbrechen. „Sie ist nicht für Kinder und Hunde geeignet“, betont Meraner. „Aber das Gruselige und Mysteriöse gefällt“, weiß Rabensteiner. <BR \/><BR \/>Die Führung „Ärzte, Apotheker, Aphrodisiaka“ wurde adaptiert und bezieht nun das wieder geöffnete Guggenberg mit ein.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75064079_gallery" \/><BR \/><BR \/>Bei jeder Führung sind ein Erlebnisführer und zwei Schauspieler (je eine Frau und ein Mann) involviert. Der Parcours ist je nach Thema unterschiedlich und genau getaktet. Die Schauspieler wissen, um welche Zeit sie wo auftreten müssen. Da sie unterschiedliche Rollen einnehmen, wechseln sie zwischendurch die Kostüme, die Kostümbildnerin Sieglinde Michaeler originalgetreu nachgebildet hat.<BR \/><BR \/>Die jeweilige Stadtgeschichte wird aus der Perspektive der Angestellten, wie Zofe und Kammerdiener, oder „der Randgruppe“, wie Henker und Hexen, erzählt. „Dadurch wirkt alles viel authentischer, emotionaler“, so Meraner. <BR \/><BR \/>Dabei interagieren die Schauspieler auch mit den Teilnehmenden und der Umgebung. Das vorbeifahrende Auto wird so schon mal zur „Kutsche“, der Platz zu machen ist, die schwarze Katze zum Vorboten der Hexe…<BR \/><BR \/>Eigens für die Kinder geschrieben ist die Erlebnisführung „Magd Clara und der Elefant des Kaisers“, bei der ein Schauspieler die Geschichte des Elefanten von Brixen lebendig werden lässt. Bei der „Zauberhaften Schatzsuche in Brixen“ hüpft der Diener des Lauterfressers in die Zukunft und begleitet die Kinder auf einer Schatzsuche durch die Stadt. <BR \/><BR \/>Im Mai wurden 24 Erlebnisführungen gebucht, Rabensteiner sieht noch Luft nach oben. Das Ziel ist, vor allem mehr Einheimische dafür zu begeistern, die dabei unterhaltsam Neues über Brixen entdecken können. Und: „Je mehr wir spielen, umso besser werden wir“, verweist Meraner auf einen positiven Nebeneffekt.<BR \/><BR \/>Die Tage der Erlebnisführungen am 12. und 13. Juni laden zu einer kostenlosen Teilnahme an den Führungen. <BR \/>Alle Führungen starten beim Tourismusbüro Brixen (Regensburger Allee 9). Weitere Infos und Anmeldungen: www.brixen.org.