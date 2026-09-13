<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Unlängst lud das Technologieunternehmen TechnoAlpin mit Sitz in Bozen zu einem exklusiven internen Event. Als Moderator mit dabei: der Brixner Pietro Polidori. Seit mehr als 20 Jahren steht er im In- und Ausland auf der Bühne.<BR \/><BR \/>Unter den Gästen war auch Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1. Mit Moderator Pietro Polidori plauderte der Motorsport-Boss auf der Bühne aus dem Nähkästchen und gewährte dabei persönliche Einblicke in sein Leben und Wirken.<h3>„Bodenständiger Mann“<\/h3>„Stefano ist ein sehr sympathischer und vor allem bodenständiger Mann“, zeigt sich Polidori von der Formel-1-Legende angetan, die seit vielen Jahren sehr viel Zeit am Karerpass verbringt. „Seit seiner Jugend hat er eine starke Verbindung zu Südtirol. Er liebt die Natur hier“, verrät der Brixner Moderator Einzelheiten aus dem Gespräch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was der Formel-1-Boss den interessierten Zuhörern noch mit auf den Weg gab: „Bei allem Erfolg darf die Menschlichkeit nie auf der Strecke bleiben.“ Domenicali betonte, wie wichtig ihm im Berufsalltag persönliche und soziale Kompetenzen seien – allen voran ein respektvoller Umgang miteinander. „Es war ein sehr inspirierendes Gespräch“, freut sich Pietro Polidori über den Austausch mit dem Formel-1-Chef. <BR \/><BR \/>Und auch in den kommenden Monaten steht für den Brixner einiges auf dem Programm: Im Oktober wird er das Gala-Dinner in Singapur im Rahmen des Formel-1-Festivals moderieren. Am 18. November führt er dann durch eine Konferenz für die Europäische Kommission in Brüssel. Und dazwischen ist Polidori – wie bereits seit Jahren – beim Finale der „Zett“-Miss-Südtirol-Wahl im Einsatz.