<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Rund 10.000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Brixen, der Heimat von Pietro Polidori, und der pulsierenden Metropole Singapur. Dort stand der fünfsprachige Moderator am 10. Oktober im „Capitol Theatre“ des „The Capitol Kempinski Hotel Singapore“ auf der Bühne. Er führte nämlich durch das „BIG Art Festival“, eine exklusive Gala mit internationalem Musik- und Kunstprogramm, die im Rahmen des Formel-1-Wochenendes stattfand. „Eine Mega-Erfahrung“, berichtet der Brixner, der seinen Job mit viel Leidenschaft und Passion ausübt.<BR \/><BR \/>Doch vor dem großen Auftritt wartete auf Polidori eine böse Überraschung: Sein Koffer war bei der Anreise in Bangkok hängen geblieben. In Singapur angekommen, stand der Moderator plötzlich mit leeren Händen da. Außer seiner Zahnbürste, dem Handy samt Ladekabel und seiner Brieftasche war ihm nichts geblieben. Auch nicht sein Anzug für den großen Job. Es musste also schnell Ersatz her – und so ging Polidori kurzerhand einkaufen und wurde auch schon bald in einem Einkaufszentrum fündig.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Rund 600 Euro gab er für einen neuen Anzug und diverse Hygieneartikel aus, um sich für den großen Abend neu einzukleiden und mit dem Nötigsten auszustatten. „Bei der Suche habe ich ganz schön geschwitzt. Mit meinen 1,90 Metern war ich mir nicht sicher, ob ich in Singapur überhaupt etwas Passendes finden würde“, erzählt Polidori lachend. Doch am Ende ging alles gut aus: Der Anzug saß nach einer kleinen Anpassung wunderbar und dem großen Auftritt stand nichts mehr im Weg.<BR \/><BR \/>Der Hauptact beim „BIG Art Festival“ in Singapur war übrigens„Il Divo“, ein international bekanntes Gesangsquartett, bestehend aus vier Männern.