Im Zentrum stehen zwei rivalisierende Linien. Auf der einen Seite die direkte Nachfolge des letzten Königs Umberto II. Nach dessen Tod beanspruchte sein Sohn Vittorio Emanuele von Savoyen die Führung des Hauses. Seit dessen Tod im Jahr 2024 sieht sich nun dessen Sohn Emanuele Filiberto als legitimes Oberhaupt – öffentlichkeitswirksam, medienaffin und stets präsent.<BR \/><BR \/>Auf der anderen Seite steht die Nebenlinie Savoyen-Aosta. Ihr heutiger Vertreter, Aimone von Savoyen-Aosta, führt den Anspruch seines Vaters fort. Amedeo von Savoyen-Aosta hatte sich bereits 2006 selbst zum Oberhaupt des Hauses erklärt, nachdem ein familiennahes Gremium Vittorio Emanuele faktisch entmachtet hatte. Seitdem stehen sich beide Linien unversöhnlich gegenüber.<h3>\r\nUnstandesgemäße Hochzeit in Las Vegas<\/h3>Der Kern des Konflikts reicht jedoch weiter zurück – zur umstrittenen Ehe von Vittorio Emanuele mit Marina Doria (91). Nach traditionellem dynastischem Verständnis galt diese Verbindung als nicht standesgemäß. Die Aosta-Linie argumentiert daher, Vittorio Emanuele habe mit dieser Ehe seine Erbansprüche verloren.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305213_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aimone stützt sich dabei auf Briefe von Umberto II. aus den 1960er-Jahren, in denen dieser seinem Sohn die Konsequenzen einer solchen Verbindung deutlich gemacht haben soll. Die Hochzeit selbst fand zunächst heimlich in Las Vegas statt und später religiös in Teheran – ohne Zustimmung des Ex-Königs.<BR \/><BR \/>Die Gegenseite weist diese Argumentation entschieden zurück. Aus ihrer Sicht existiert kein offizielles Dokument, das Vittorio Emanuele die dynastischen Rechte aberkennt. Weder die Familie noch andere Königshäuser seien je formell darüber informiert worden. Für Emanuele Filiberto ist die Sache daher klar: Die direkte Linie bleibt legitim.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305216_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTitel, Rollen und Aufgaben sollen „eingefroren“ werden<\/h3>In jüngster Zeit ist der Konflikt erneut eskaliert. Aimone bekräftigte öffentlich seinen Anspruch und warf seinem Cousin vor, gegen die traditionellen Regeln der Dynastie zu verstoßen. Gleichzeitig bot er einen Kompromiss an: Titel, Rollen und repräsentative Aufgaben sollten „eingefroren“ und zwischen beiden Linien aufgeteilt werden. Ein Vorschlag, den Emanuele Filiberto entschieden ablehnte. Stattdessen untermauerte er seine Position mit Stellungnahmen historischer Gremien wie der „Consulta dei Senatori del Regno“.<BR \/><BR \/>Erlauben Sie, eine Klammer zu öffnen. Die „Consulta dei Senatori del Regno“ (Rat der Senatoren des Reichs) war bis zur Abschaffung der Monarchie durch das Referendum in Italien 1946 Teil des politischen Systems des Königreichs und setzte sich aus vom König ernannten Mitgliedern zusammen. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305219_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die heutige „Consulta“ ist kein offizielles Staatsorgan mehr, sondern eine private Vereinigung ehemaliger Senatoren und Sympathisanten der Monarchie. Sie hat keinerlei rechtliche oder politische Macht, versteht sich aber als Bewahrerin monarchischer Traditionen und historischer Kontinuität. Bedeutung erhält sie vor allem im innerdynastischen Streit der Savoyer. Dabei stellt sie sich in der Regel hinter die Hauptlinie und argumentiert, dass es keine offizielle Aberkennung der Rechte von Vittorio Emanuele von Savoyen gegeben habe. <BR \/><BR \/>Klammer zu und zurück zu den streitbaren Prinzen. Die beiden Protagonisten verkörpern sehr unterschiedliche Wege, mit dem Erbe einer untergegangenen Monarchie umzugehen. Aimone von Savoyen-Aosta steht für eine zurückhaltende, moderne Interpretation des Adels. <h3>\r\nAimone: Gut vernetzt im europäischen Adel<\/h3>Geboren 1967 in Florenz, wuchs er im Bewusstsein einer großen Tradition auf, ohne je politische Ambitionen zu entwickeln. Stattdessen schlug er eine internationale Wirtschaftskarriere ein. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305222_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Er bekleidete leitende Positionen beim italienischen Technologiekonzern Leonardo S.p.A. (ehemals Finmeccanica) und arbeitete unter anderem in Russland und im Nahen Osten. Mehrsprachigkeit, wirtschaftliche Expertise und ein globales Netzwerk prägen sein Profil stärker als jede höfische Rolle.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch privat verbindet Aimone Tradition mit Moderne. Durch seine Ehe mit Olga Isabelle von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (54), Tochter von Michael von Griechenland und der Künstlerin Marina Karella (85), ist er mit einer weiteren ehemaligen europäischen Dynastie verbunden. Das Paar hat drei Kinder, lebt jedoch weitgehend zurückgezogen und meidet große mediale Inszenierungen. Aimone erscheint damit als Vertreter eines diskreten, international vernetzten Hochadels des 21. Jahrhunderts.<h3>\r\nEmanuele Filiberto: Mit Privatleben im Rampenlicht<\/h3>Ganz anders präsentiert sich sein Cousin (zweiten Grades, die Großväter waren Brüder) Emanuele Filiberto von Savoyen. Geboren 1972 in Genf, wuchs er im Exil auf, da männlichen Mitgliedern der Hauptlinie des Hauses Savoyen lange die Rückkehr nach Italien verboten war. Erst 2002 durfte die Familie wieder offiziell ins Land einreisen. Diese Erfahrung prägt bis heute sein Selbstverständnis als „Prinz ohne Königreich“.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305225_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Emanuele Filiberto suchte früh die Öffentlichkeit und wurde zu einer der schillernden Adelsfiguren Europas. Große Popularität erlangte er 2009 als Sieger der Tanzshow „Ballando con le Stelle“. Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte, Moderationen und sogar ein Auftritt beim Festival von Sanremo, wo er als Sänger auftrat – ein ungewöhnlicher Schritt für einen Vertreter eines ehemaligen Königshauses.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305228_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch privat steht er stärker im Rampenlicht. Seine Ehe mit der französischen Schauspielerin Clotilde Courau (57) machte ihn zusätzlich zur Figur der europäischen Society. Das Paar hat zwei Töchter, lebte international zwischen Frankreich, Monaco und Italien und stand regelmäßig im Fokus der Medien. Inzwischen haben sich die beiden getrennt, was das Leben des „Royals“ erneut in die Schlagzeilen brachte.<h3>\r\nEine „Auseinandersetzung“ zweier Lebensstile<\/h3>Trotz dieser schillernden Präsenz verfolgt Emanuele Filiberto einen klaren Anspruch: Er sieht sich als legitimer Vertreter der Hauptlinie des Hauses Savoyen und damit als rechtmäßiges Oberhaupt. Seine öffentliche Sichtbarkeit nutzt er gezielt, um diese Rolle zu unterstreichen und die historische Bedeutung seiner Familie wachzuhalten.<BR \/><BR \/><BR \/>In Italien selbst wird dieser Streit mit einer Mischung aus Interesse und Skepsis verfolgt. Viele betrachten ihn als anachronistisch, ja fast als weltfremd, angesichts der realen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen des Landes. Dennoch übt er eine gewisse Faszination aus – nicht zuletzt, weil er zeigt, wie stark historische Identität auch Jahrzehnte nach dem Ende einer Monarchie fortwirken kann.