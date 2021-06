Brüder können durch altes Youtube-Video Studium finanzieren

NFT (non-fungible token) sind eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Kunstwerks geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten.Der heute 17-jährige Harry, der im Video als kleiner Junge zu sehen ist, der von Baby Charlie in den Finger gebissen wird und sich darüber beschwert, will mit einem Teil der Erlöse sein Studium in London finanzieren. Charlie, heute 15, weiß noch nicht, was er studieren will – meint aber im BBC-Interview, das Geld würde auch noch für die 2 weiteren jüngeren Brüder ausreichen.Auch über die Youtube-Klicks hat die Familie Geld verdient: Der Vater schätzt die Einnahmen nun insgesamt auf rund eine Million Pfund. Er habe jedoch immer darauf geachtet, dass seine Söhne auf dem Boden blieben.

dpa