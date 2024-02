Bruneck: Spraydosen-Verbot zu Fasching

„ Auch in der Faschingszeit müssen die Umwelt und anderen Menschen respektiert werden. ” — Roland Griessmair

Kontrollen und Bußgelder

Die Faschingszeit steht vor der Tür und die Gemeindeverwaltung Bruneck will heuer härter gegen die großen Mengen an Müll, die jährlich im Rahmen der Feiertage liegen bleiben, vorgehen. „Unter diesen Abfällen finden sich oft Spraydosen, die einfach liegen gelassen wurden, nachdem damit Gebäude verschmutzt worden sind“, heißt es von der Stadtverwaltung.Die kommenden Tage seien zwar ein Anlass zum Feiern, aber das Beschmutzen von Gebäuden, öffentlichen Plätzen und Personen habe nichts mit dem Fest zu tun. „Auch in dieser Zeit müssen die Umwelt und anderen Menschen respektiert werden“, betont der Bürgermeister. Deshalb wurde die Nutzung dieser Spraydosen an öffentlichen Plätzen verboten.Die Stadtpolizei wird entsprechende Kontrollen durchführen. Wer sich nicht an das Verbot hält, kann mit Bußgeldern und damit rechnen, dass die Sprühdosen abgenommen werden.Die Stadtgemeinde Bruneck bittet darum, Müll soweit es geht zu vermeiden und ihn richtig zu entsorgen. So werde „Fasching gefeiert und gleichzeitig die Umwelt respektiert.“